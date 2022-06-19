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馬兆明拚連任 日落區展開競選動員

記者李怡 / 舊金山報導
第四區市議員馬兆明（中）在日落區舉辦競選連任活動尋求支持。（馬兆明辦公室供圖）
第四區市議員馬兆明（中）在日落區舉辦競選連任活動尋求支持。（馬兆明辦公室供圖）

舊金山第4區市議員馬兆明（Gordon Mar）18日與他的家人、朋友以及支持者，在日落區展開連任競選動員，表示要以選民滿意的議題和政績，爭取選民認可和支持。活動吸引了100多位支持者到場參與，包括30多個社區和勞工組織成員、舊金山教育委員會主席林謙悅（Jenny Lam）、舊金山勞工委員會主席Mike Casey、第19區州議員丁右立（Phil Ting）以及社區民眾等。

林謙悅表示，「雖然我與馬兆明在許多問題上都沒有達成共識，但我仍然堅定支持他連任。因為他是這場競選中最合格的人選。他總是顧及到工薪家庭、孩子們的教育，且為學校教育史的科學、技術、工程、藝術和數學 (STEAM) 項目提供了很多的支持，如擴大兒童保育和大學準備項目，並努力對所有舊金山市民免費開放市立大學。」

第四區民眾Margaret Graf說道，「馬兆明在改善第四區生活質量方面，成績有目共睹。諸如提案立法和增加資助，讓社區街道更安全。他也主張加強學校建設、建造更多經濟適用房、改善公共交通以及增加獲得心理保健和退伍軍人服務的機會。Graf希望馬兆明繼續代表第四區再工作四年，繼續為日落及整個城市的長者、必要行業工人和小企業提供支持。」

丁右立表示，「在我們的城市因分歧嚴重，而難以在重要問題上取得進展的時候，馬兆明脫穎而出，他展示了與同事和選民有效合作的能力，且將大家團結在一起有效的完成工作。」

馬兆明在談到他競選連任的動力時表示，他和妻子及女兒已經在日落區扎根，在服務社區過程中，與這裡的工薪家庭、長者及校區的學生建立了深厚感情。

馬兆明表示，「很榮幸能代表日落區在內的第四區，我為過去四年所完成的工作感到自豪。下個任期，還有很多工作要繼續努力。」他也提到，這次連任會面對兩個競選對手的激烈挑戰，他們都獲得商界人士的資金支持，以彌補他們對日落區服務不足的劣勢。他希望自己用可以滿足民眾需求的議程，開展以服務社區為基礎的活動，來爭取選民的認可和支持。

舊金山 教育 勞工

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