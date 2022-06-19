金山市長專欄╱未來地檢官 須兼顧安全和改革

布里德市長表示，關注居民對現狀的看法，未來金山地檢官須兼顧安全及改革。

親愛的讀者們:

在最近的罷免 選舉之後，我需要任命一個人來領導舊金山 地檢官辦公室。基於這個決定的複雜性和重要性，我一直在與社區人士、商家、法官和律師討論這個辦公室的重要性，並聽取他們的意見。從中了解到他們期望新地檢官須具備的條件。這些會議都有助我了解舊金山居民對於現狀的看法，以及新任地檢官需要關注的議題。

大眾一次又一次地向我表示，這次罷免並不意味著舊金山的刑事司法改革正在消失。對於許多人來說，讓那些曾經經歷刑事司法系統的人繼續有機會為我們的社區做出貢獻仍然很重要。但市民也很清楚地表達，他們希望那些犯了錯的人要為其行為負責，尤其是屢犯。我們必須投入更多來支援受害者，包括提供合適語言服務和其他支援，確保受害者獲得發言權利。

舊金山居民希望看到公共安全和改革中取得平衡。我也有著同樣的看法，當罪案發生時，我們需要優先考慮到他們要為犯下的罪行負責。市民更加希望放心外出，希望朋友、家人、遊客在舊金山經濟復甦時感到安全。

市長布里德、市議員麥德誠等走訪金山小商家。

從這些社區對話中，雖然我經常聽到有不同的方式來追究責任，但這些方法都是需要是合理的，不僅是為了肇事者，也是為了不幸的受害者申張正義。我們需要在復雜的司法系統中加強對受害者服務和支援。而這個系統往往因為過於繁複而令人沮喪，或對於那些因以住犯下的錯誤的人更加難以改過自新和接受社區服務。

但我必須明確地告訴大家，沒有人可以以任何藉口使用暴力去犯罪和傷害他人。犯罪就是犯罪，正義必須為所有人申張。追究罪犯責任、保障市民安全和刑事司法改革，必須兼顧。

到目前為止，許多合資格的和社區推薦的候選人已經挺身而出，並對於如何處理地檢官辦公室必要的變革提出寶貴意見，維護這個辦公室的重要的使命，保護公共安全。這任命將是一個艱難的決定，也是一個重要的決定，我感謝所有花時間考慮或分享他們意見的人士。

與社區對話仍在進行中，我們需要確保聽到來自訪谷區、華埠、日落區和列治文區等不同社區的聲音都受到重視。對我來說，最重要的是我們從社區中聽到新的地檢官中候選人必須具備的條件，以及地檢官辦公室如何能夠更好地與社區合作。如果您還想表達您的疑慮，請發送電子郵件至[email protected]向我的辦公室提供意見。

在接下來的幾周，當我們完成了所有重要程序時，我將宣布擔任舊金山下一地檢官的人選，我們將著手解決有關公共安全的問題，同時繼續舊金山非常重視的刑事司法改革。

請在微信 上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德