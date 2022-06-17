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峰田遺體返聖荷西 柯林頓追悼會致詞

編譯組／聖荷西16日電
16日峰田良雄追悼會有近千人參加，包括前總統柯林頓（站立者左一）、聯邦眾議員本田（站立者右三）、前舊金山市長勃朗（站立者右二）和聖荷西市長李卡多（站立者右一）。(電視新聞截圖
16日峰田良雄追悼會有近千人參加，包括前總統柯林頓（站立者左一）、聯邦眾議員本田（站立者右三）、前舊金山市長勃朗（站立者右二）和聖荷西市長李卡多（站立者右一）。(電視新聞截圖

前美國運輸部長、聖荷西市長峰田良雄（Norman Mineta）重回家鄉，近千名人士16日參加了在聖荷西市政禮堂（San Jose Civic Auditorium）為他舉行的追悼儀式，紀念這位為聖荷西、灣區和加州做出偉大貢獻的政治人物。

前總統柯林頓在追悼會上回憶，峰田2001年在他任期尾聲打電話給他，詢問他是否應該接受小布希要他出任運輸部長的提議；當時擔任柯林頓商務部長的峰田擔心，他這名終身民主黨人，如果接受共和黨總統提名出任內閣閣員，是否會造成美國分裂？

柯林頓說：「我告訴他，你必須接受，因為這不尋常，因為人們不再期待出現這樣的事，因為美國愈來愈兩極化，也因為你是最有資格做這項工作的人。峰田一生都在努力成為一個建設者，而不是破壞者；是一個團結者，而不是一個分裂者；是一個用他的權力賦予他人權力的人，而不是一個犧牲他人讓自己獲得更多權力的人。」

在16日聖荷西市政禮堂擁擠的追悼會上，柯林頓的回憶只是數十個關於峰田的故事之一。其他致詞者提到：10歲的峰田穿著童子軍制服，和家人在二次大戰期間被送上一輛開往集中營的火車，他的球棒被美國政府沒收。曾經是保險業者的他，成為美國第一個擔任主要城市市長的亞裔人士；擔任國會議員時，他敦促美國向二次大戰期間被監禁的公民道歉和賠償；服務過美國兩任總統的他，在911恐襲後下令4300架飛機停飛。

還有人談到，峰田搬到東岸居住後，對家鄉聖荷西的愛始終不減。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）回憶，2019年和峰田在日本城共進午餐時，看到絡繹不絕的民眾前來向他致意，李卡多說：「對一個身分地位這麼高的人而言，有如此多聖荷西人和他存在個人情誼，實在令人難以相信。」

前舊金山市長勃朗（Willie Brown）於1972年麥高文（George McGovern）競選總統期間結識峰田。勃朗表示，他的老友峰田有一種讓人能信任的人格特質，他這項特質在勃朗任職舊金山市長時派上了用場，協助勃朗獲得許多交通資金。

聯邦眾議員本田（Mike Honda）把峰田視為導師，看著他為美國西岸的國會議員們制定了新的傳統，那就是每周末飛回自己的選區。本田說：「出現在聖荷西對他來說很重要，他深愛聖荷西，也愛日本城。」

聖荷西16日為前市長峰田良雄舉行追悼會。
聖荷西16日為前市長峰田良雄舉行追悼會。
前總統柯林頓16日在峰田追悼會上致詞。
前總統柯林頓16日在峰田追悼會上致詞。

聖荷西 柯林頓 本田

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