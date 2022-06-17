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博主假扮湯普森 混進勇士球館 遭終身禁入

記者王子涵╱舊金山報導
一名長相酷似金州勇士球星湯普森的博主，成功混入球場內部。（Instgram截圖）
一名長相酷似金州勇士球星湯普森的博主，成功混入球場內部。（Instgram截圖）

一名長相酷似金州勇士球星湯普森（Klay Thompson）的Youtube博主在NBA總決賽第五場前，騙過勇士主場大通中心的五道安全檢查，成功混入球場內部，並在場地中央假裝練習投籃。他的行為被發現後，大通中心的管理方懲罰他終身禁入進場。

這位名叫格利（Dawson Gurley）的博主經營著一個擁有828萬訂閱數的油管賬號，而他混入勇士主場的視頻更是得到了350萬人次的觀看量。他在行動的前一天，將自己的鬍子和髮型按照湯普森的照片修剪好。在進入球場第一道安檢門時，他也按照NBA球星的習慣，身穿全套的訓練服。

由於外形過於相似，一些路過的勇士球迷甚至請求與他合影。終於在假裝試射了幾個三分球後，被一名現場安保人員認出。

視頻中，一名當地警察告訴格利，他並未做出任何違法行為。另一位球館安保人員表示，如果他擁有球票，仍然是被歡迎的，但他最終還是為自己的行為付出了代價。

勇士隊發言人表示：「他假借勇士球員的名義，進入大通中心未經授權的區域，這些行為導致他終身禁入大通中心和勇士下屬球隊主場凱撒球場（Kaiser Permanente Arena）。」發言人表示，勇士暫時不會對法律和安全問題發表評論。

事實上，格利模仿湯普森的行為在四五年前就已經開始，他也多次發表視頻在場邊與湯普森互動，勇士隊主教練柯爾（Steve Kerr）曾說過，格利看起來像湯普森多吃了幾個漢堡。

湯普森本人對於格利被永久禁入球場並不感到惋惜。「這看起來太可憐了，這一切就為了拍出更好的視頻內容？這就是愚蠢的代價。」

格利在事後表示：「從技術上講，我並沒有擅自闖入。我與安保人員交談，也通過了金屬探測器，直接走進了大樓。他們張開雙臂歡迎我，我也從未聲稱自己是湯普森。為什麼我被禁入，難道是由於他們的安保不稱職？」

勇士 NBA 警察

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