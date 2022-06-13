灣區人反槍遊行「為生命而走」 學童舉標語「書本，而不是子彈」

主題為「為生命而走」的遊行集會在全美10個城市舉行。(推特截圖）

包括舊金山 在內的全美10座城市在11日這一天，共同舉行了主題為「為生命而走」（March for Our Lives）的遊行集會。灣區的抗議者聚集在舊金山和屋崙 市政廳廣場，要求立法者立即採取行動，加強槍枝管制，結束槍枝暴力。

根據統計數據，僅在2022年全美就發生了254起大規模槍擊 事件，其中最駭人聽聞的莫過於上個月在德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)發生的校園槍擊案，至少18名學童和3名成人在事故中喪命。根據聯邦疾病控製預防中心的統計，槍枝已成為全美兒童的主要死因之一。

學生引領集會，呼籲停止槍支暴力。(推特截圖）

人群中，一名年僅四歲的孩子手中舉著標語「書本，而不是子彈」（Books, not Bullets）。11歲的伊巴拉（Alex Ibarra）和在佛利蒙上學的15歲洛佩慈（Blue Lopez）與「為生命而走」組織合作，成為集會的組織者之一。「如果我們不採取行動，暴力或許會來到這裡，並可能蔓延到我們的學校。」伊巴拉說，他組織集會是因為羅布小學死去的學生與他年齡相仿。「我們想對共和黨參議員表達的是，請展現出你重視我們，重視我們的生活。」

舊金山學生木下（Cal Kinoshita）表示，如果立法者不推動強製管控法案，人們將罷免他。他說：「我們要將選票投給那些在將來會實施聯邦槍枝改革以保護學生的人。」

住在屋崙的岡薩雷斯（Gonzalez）在三歲時看到自己的叔叔被槍殺，七歲時祖父在槍口下被搶劫，而他的另一個叔叔在一次駕車槍擊中喪生。他在宣讀烏瓦德鎮羅布小學遇難學生名字前說：「我在這裡要說：我受夠了。」

舊金山幼兒園老師馬恩斯（Amelia Manes）表示，僅在羅佈小學發生槍擊案的幾個小時後，她所在幼兒園就接到了槍擊威脅，如今她和學生很難認同，學校是個安全的地方。「在學校的每一刻我都想著該怎樣保護學生們的安全，但同時我又不知道該如何讓社會做出改變，學生們值得更好的環境。」馬恩斯說。

「作為母親，我現在很害怕將我的孩子送到學校，哪裡才會是一個安全的地方。我們的雜貨店、劇院都應該是個安全的地方。」拉莫拿卡（Stephanie LaMonaca）說。

舊金山教育委員會表示，他們將利用這個夏天繼續確保校園安全，為學區4萬9000萬名學生提出解決方案。