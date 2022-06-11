金山增猴痘3疑例 1人曾境內旅遊 「勿共用床單衣物或共食」

舊金山宣布又發現三例猴痘疑似病例。（美聯社）

繼阿拉米達縣9日宣布出現首例猴痘 （monkeypox）疑似病例後，舊金山 當晚再宣布出現另外三例猴痘疑似病例。

阿拉米達縣官員表示，該縣首例猴痘病例與先前一名已確診感染猴痘的患者有過親密接觸。在舊金山9日晚宣布的三起新病例中，一例最近曾在美國境內旅遊，其他兩例則沒有旅遊史。舊金山衛生局在聲明中說：「這三起病例目前都在隔離中，狀況良好。」

截至9日，加州已出現11例猴痘確診和疑似病例。舊金山在3日通報灣區第一例病例，患者是一名舊金山居民。根據聯邦疾病防制中心（CDC）公布的數據，美國目前已通報的猴痘病例至少有40例。

衛生官員表示，加州衛生廳已經對灣區這幾例猴痘病例進行初步檢測 ，他們的正痘病毒（orthopox，包括猴痘和天花在內的病毒屬）檢測結果都呈陽性。這幾例病例的樣本已送往CDC做進一步檢測，CDC應該會在幾天內做出確認。

根據世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）的數據，全球已出現約1000例猴病例，分布超過24個國家中，大部分的病例都是男性，特別是認同自己是同性戀或雙性戀的男性。舊金山和阿拉米達縣都沒有透露病例的性別。

地方衛生官員強調，公眾感染猴痘的風險仍然很低。他們表示，猴痘病毒是經由直接的親密接觸傳播的，而且許多病例都是透過性行為或親密伴侶傳染的。猴痘病毒可以經由呼吸道飛沫傳染，也可以透過接觸到帶有病毒的衣物或床單傳染。

猴痘的識別標準一般是出現隆起且充滿液體的痘疹來識別，他人接觸到患者的痘疹就可能被傳染。猴痘的其他症狀還包括發燒和肌肉痠痛。

衛生官員呼籲民眾無需驚慌，可採取以下措施自我保護：

● 在擁擠的室內場所用衣物將裸露的皮膚遮蓋好；

● 不要與他人共用床單、衣物、食物和飲料；

● 與親密接觸者分享最新的健康狀況，例如最近是否出現疹子或發燒；

● 如果前往爆發猴痘疫情的國家旅行要小心。

萬一身上出現疑似猴痘的疹子，或曾與猴痘患者有過親密接觸，請：

● 換穿乾淨、寬大的衣物遮蓋疹子；

● 佩戴可良好貼合臉部的口罩；

● 在醫療人員做出評估之前，避免與他人有直接的皮膚接觸，包括性行為；

● 立即聯絡醫療人員進行檢查；

● 協助衛生官員追蹤可能接觸到病毒的民眾。