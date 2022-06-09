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短暫熱浪來襲 金山灣區內陸周五氣溫將破百

編譯組／灣區8日電
灣區內陸周五氣溫可能破百。（美聯社）
灣區內陸周五氣溫可能破百。（美聯社）

根據國家氣象局數據，到本周五（10日），灣區的氣壓將上升，大部分雲層將散盡，一些最熱的地方的溫度可能會首先攀升至華氏95度以上，可能會達到100度。盡管如此，6月初的這次熱浪與典型的熱浪仍然相去甚遠。

國家氣象局NWS預報員梅樂（Matt Mehle）8日說：「這一次，上層空氣壓力不會那麽強，而且會有一個來自太平洋西北部的氣壓低谷，使低氣壓趨於平穩。所以這股熱流將非常短暫，從周五到周日，可能會有15-20度的下降」。

梅樂說，熱浪雖然可能短暫，但將是強烈的。從周五上午11時開始，灣區的大部分內陸地區將發布高溫預告，很可能會被升級為高溫警告。

升溫將從周四開始。屆時，通常是灣區內陸地區最熱的三個地方，利佛摩、康柯德和布倫鄔的溫度預計都會超過95度。灣區的另一個熱點聖他克拉拉谷地城市，預計將有90-95度的溫度。

到周五，東灣的內陸地區預計將高達104度，而聖他克拉拉谷地的一些地區，包括聖荷西、吉爾洛和莫甘山，預計至少會達到95度左右。

氣候科學家史溫（Daniel Swain）在社交媒體上說，這次升溫也可能帶來比平時更高的濕度。

梅樂說，到了11日(周六)，向南移動的低壓槽將與上層空氣壓力混合，熱空氣將被擠出該地區。到周六，預計最熱的地方溫度會在90-95度，其他地方的溫度會在80-85度。他說，周日，即使是最熱的地方能突破80度也是走運的。「一些遠程模型甚至顯示在北部地區可能會有一些小雨，」他說。

梅樂說，沿著半島和阿拉米達縣海岸線的城市將幸免於最熱氣溫，預計周五屋崙的氣溫將達到86度左右，而舊金山將達到77度，蒙特瑞將達到73度。「我們仍然有一點岸上的氣流」，梅樂在談到沿海城市的典型海風時說。「這將使海岸線保持一定的溫度」。

根據灣區空氣品質管理區的預測，灣區周圍的空氣品質可能會受到輕微影響。周三的細顆粒物低於50，屬於良好，但到周五一些地區可能會進入中度水平，在51-100之間。

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