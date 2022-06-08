期中選舉初選／六成選民支持罷免 博徹思可能出局

博徹思團隊7日與多位民選官員為反對罷免造勢。（受訪者供圖）

2022年期中選舉初選7日舉行，舊金山 市選民今年投票 任務繁重，除了要決定聯邦、州及地方公職選舉以及提案，還關乎升級城市交通的基礎設施、受害者證人服務、公共衛生緊急休假的監督等方方面面。據紀事報最新消息，六成選民支持H提案，地方檢察長博徹思恐遭罷免 。

7日選舉日當天，支持罷免博徹思組織早上5點走進華埠和華裔居多的社區宣傳拉票；博徹思則與他的團隊與多位民選官員在第五區拉票，反對H提案。雙方都抓緊最後的時間拉票造勢。

據Wakeline一項民意調查數據顯示，56%的人支持罷免博徹思，其中49%的民眾認為舊金山的犯罪率有所增加，部分原因是博徹思沒有起訴夠多的罪案。據Examiner民意調查結果顯示，66%的受訪者認為，舊金山比十年前更不安全，入室盜竊和汽車盜竊等財產犯罪頻發，這都對博徹思不利。

博徹思在2019年以微弱優勢首次當選時，順應進步派要求警察改革的浪潮，並承諾保護犯罪倖存者，減少不必要的監禁等，以解決造成犯罪的根本原因，但今天輿論的大潮似乎不再站在刑事司法改革的一邊。

7日投票日當天，到舊金山市政府投票站投票的民眾，多是因為治安變差、入室盜竊、汽車被砸、自行車被盜等案件頻發，而且得不到有效制止，投下支持罷免的一票。

選民劉文森說：「我知道疫情傷害亞裔和搶盜事件頻發不是他的錯，但是因為他拒絕起訴，變相鼓勵犯罪，我自己親歷的自行車被偷而投訴無門，我不可能每隔一周買一輛新自行車吧，博徹思需要為此負責。」

在舊金山選務處投票的受訪者中，不乏為了投票罷免博徹思而註冊選民的年輕人。唐禮興是一名酒吧駐場歌手，他表示自己平時不怎麼參與政治投票，此次是特別前來支持H提案。

支持罷免的華人組織者雷千紅(Leanna Louie)說，2020年5月30日晚，一群人在華埠打砸搶兩條街，維護治安的義工冒著危險協助警察，好不容易抓住四個人；但才過了幾個小時，第二天一早嫌犯就被博徹思放了。自那以後，她經常在博徹思出現的地方抗議，她希望下一個地檢長不要重複博徹思做法，要做好工作保障市民安全。

但也有部分選民認為，罷免博徹思是浪費時間和金錢，如果他一直被迫競選以防被罷免，那他就無法安心完成他的工作，為此他們反對罷免博徹思。

還有支持博徹思的選民表示，此輪發起罷免是因保守派不服自己輸掉地檢職位的競選；選民劉溫投下了反罷免的一票，但是他擔心地告訴記者：「我確實認為博徹思的罷免會成功。」

博徹思日前表示，他已經提控許多針對亞太裔的謀殺和襲擊案嫌疑人，上周他還宣布成立專門服務亞太裔受害者的服務單位。他指責推動罷免的人完全是出於政治動機。