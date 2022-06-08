初選投票日 加州選情出奇冷 華裔候選人表現有看頭

7日選舉日當天，投票站的選民稀少。（記者李怡／攝影）

全國有七個州在7日這一天舉行初選，加州 是其中之一。今年是中期選舉年，選民投票率普遍較低，雖然加州初選選情出乎意料的冷，但還是有可以留意的看點。灣區一些華裔候選人的表現也值得關注。

按照加州現行的「Top 2」規則，7日初選得票列前兩名的候選人，將進入11月決選。部分地方選舉，則是若某一候選人初選中得票超過50%，則直接當選，否則由得票前兩名進入11月決選。

本次加州初選最大熱點應屬舊金山H提案，即罷免 舊金山檢察長博徹思的投票，引起全國關注。博徹思的政策被批對犯罪「軟弱」，是他被列入罷免選票的主要原因；但是外部資金大量湧入加州影響本地選舉走勢，是這次罷免選舉出現的新議題，同樣令人關注。

選前民調顯示博徹思前景不妙；雖然博徹思不是華人，但是灣區華人對這場罷免選舉也很投入，支持及反對罷免陣營都有華人參與。

加州比較重要的選舉，除了州長紐森競選連任，還有加州總檢察長選舉；現任檢察長民主黨籍的邦塔(Rob Bonta)遇到兩名共和黨和一名無黨籍競爭對手的挑戰。

加州主計長職位有兩位華裔參選；一名是史丹福大學胡佛研究院研究員，共和黨籍陳仁宜(Lanhee Chen)，另一名是蒙特瑞公園市長，民主黨籍饒影凡(Yvonne Yiu)。加州財務長有四名候選人參選，包括現任財務長馬世雲(Fiona Ma)。

州議員選舉方面，最有看頭的是加州眾議會第24區選舉，有三名華人候選人參選，包括現任州眾議員 李天明(Alex Lee)、前州眾議員朱感生(Kansen Chu)和現任佛利蒙市議員黃潔宜(Teresa Keng)。其中朱感生曾在2014年至2020年擔任加州第25區州眾議員，後因照顧年邁母親而放棄競選連任，母親過世後，朱感生今年又再度參選重畫後的第24區州眾議員。

鄰近的加州眾議會第26區則有兩名華裔候選人參選；一名是現任州眾議員羅達倫(Evan Low)，另一名是首次參選的政治素人，矽谷工程師焦龍(Long Jiao)。

佛利蒙市長高敘加(Lily Mei)競選加州第10區州參議員。

地方選舉方面，華裔譚蓮娜(Lena Tam)競選阿拉米達第三區縣議員，也就是陳煥瑛(Wilma Chen)去世後空出的席位。阿拉米達縣估值官羅峰(Phong La)競選連任。聖荷西市議會第三區，有華裔候選人錢德純(Elizabeth Chien-Hale)參選。