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矽谷高科技業寒冬 加密幣公司Coinbase停招獲聘新人

編譯組／舊金山4日電
Coinbase用電子郵件通知新員工，取消已被接受的職位 。（美聯社）
Coinbase用電子郵件通知新員工，取消已被接受的職位 。（美聯社）

Coinbase是一家成立於舊金山的加密貨幣交易公司（直到最近還設在舊金山），在整個科技行業和加密貨幣行業遭遇逆流影響的當下，該公司正在取消已經招聘通過的工作機會。這是繼馬斯克宣布將裁掉特斯拉10%的員工後，矽谷高科技業傳出的又一不利消息，顯示高科技業開始出現震盪局面。

幾周之前，Coinbase已宣布將暫停招聘。但周四（6月2日），該公司首席人事官布洛克（L.J. Brock）在發給員工並同時公開的一封信中說，公司將收回「一些已被接受了的工作機會」和「還未接受的工作機會」。他補充說，這種暫停將「在可預見的未來」繼續下去。但布洛克沒有具體說明究竟有多少工作機會將被取消。

布洛克在信中寫道：「隨著有關討論的發展，一件事變得越來越明顯：我們需要採取更嚴格的措施，來減緩我們的人員增長。」

布洛克說，受影響的未來員工已於周四通過電子郵件得到通知。據稱，匿名招聘論壇Blind上洩露的一封內部郵件曾向新員工保證，即使他們還沒有簽署聘書，他們的聘書也不會被取消。受影響的個人將享受公司的「慷慨的離職理念」和「一個人才中心，讓他們選擇接受額外的支持服務。」

不過，圍繞遣散方案的細節尚不清楚，一些受影響的員工在Blind上稱他們將獲得兩個月的基本工資；Coinbase的代表沒有對此提供進一步的評論。

多個被Coinbase取消聘用的人現在在領英LinkedIn上尋找機會；最糟糕的是持有簽證的外藉員工，現在因為Coinbase收回雇用關係，他們的身分受到急迫的威脅。

考慮到該公司五年前作為估值10億美元的創業公司，曾被宣布為科技 「獨角獸」，以及去年一度在股市中獲得860億美元的公開估值，這無疑是一個巨大的逆轉。但據報導稱，今年迄今為止，Coinbase已損失了70%的價值；在這個前提下，這種轉變並不令人驚訝。

由於加密貨幣行業在最近幾個月幾乎內爆，相關人士將加密貨幣的快速興衰比作千禧年之交的互聯網泡沫。

「做出這個決定對我們並不是一件輕鬆的事，但鑑於市場條件，這是謹慎的決定。」布洛克補充說。「我們將繼續評估手頭所有的選擇，以便負責任地引導Coinbase度過當前的周期。

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