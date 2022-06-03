108：120 勇士第4節遭逆轉 總冠軍首戰吞敗

布朗內線進攻，陷入勇士的多人包夾。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 2日主場以108比120不敵波士頓塞爾蒂克，總冠軍賽 首戰出師不利，大比數0比1落後，丟掉來之不易的主場優勢。這也是勇士今年季後賽主場首次輸球。勇士在第三節結束時還領先12分，但結果末節進攻啞火，被打出16比40的進攻衝擊波逆轉。柯瑞 入帳34分5籃板5助攻，維金斯20分，湯普森15分，格林4分六次犯規畢業離場。塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）18分，布朗（Jaylen Brown）24分，霍福德（AI Horford）26分6籃板3助攻。塞爾特人三分投出41中21、51.2%的命中率。

柯瑞上半場有些不滿意裁判吹罰。（記者劉先進／攝影）

金州勇士時隔三年，再次殺入總冠軍賽，8年6次有機會問鼎總冠軍，誓要證明自身實力。而塞爾蒂克12年首次殺入總冠軍賽，也是磨刀霍霍，信心百倍。雙方嚴陣以待。

老將伊古達拉防守塔圖姆。（記者劉先進／攝影）

針對塞爾蒂克泰托姆和布朗兩大王牌側翼，勇士採取換防、包夾等方式，盡量逼迫兩人傳球給隊友，再輪轉補防。比如布朗持球突破，勇士格林和隊友兩人在內線伺候，他傳球給外線的泰托姆，後者投射不中。防守要訣是封鎖外線，給塞爾蒂克突破機會，再利用優秀的防守溝通和輪轉，在內線堆積人手，讓塞爾蒂克陷入一對多的進攻陷阱。而塞爾蒂克的防守模式，是典型的無限換防，只要勇士擋拆，就快速換防，壓縮勇士的傳球路線，不希望勇士透過傳球打出流暢進攻，讓勇士單打來解決進攻難點。

格林成功打進後，非常開心。（記者劉先進／攝影）

勇士首節32比28領先，柯瑞單節就三分8中6，狂砍21分。其中的常見進攻手段是，利用大個子擋拆，快速形成空位投籃機會，馬上出手投籃。不過，塞爾蒂克並未驚慌，連續利用突破分球投三分和狂攻內線縮小分差。第三節勇士打出38比24的進攻高潮，將分差變為92比80。普爾在對手強硬身體對抗的防守之下，有些顧此失彼，前三節三分3中1得到9分，但波特入帳12分，三分5中4。