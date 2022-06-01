我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

記者王子涵／舊金山報導
波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）
波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）

亞太裔文化月最後一天，聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）5月31日來到舊金山華埠藝術媒體合作社，參加亞太議會（API Council）圓桌會議。華埠各社團給予熱烈歡迎，超過20多個社團代表聆聽了佩洛西的講話，並就移民、住房、亞裔仇視等重要議題進行討論。

亞太議會主任黃嘉麗（Cally Wong）歡迎波洛西再次來到華埠，指出這是波洛西兩年內第三次來到華埠。AAPI Legal Outreach運行董事伊藤泰勒（Dean Ito Taylor)）表示，亞太裔仍面臨種族仇視、暴力犯罪、槍枝暴力等危害，願繼續與波洛西合作，幫助支持亞太裔。

波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）
波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）

此前，波洛西曾專程來到舊金山華埠，消除大眾對於新冠病毒的恐懼，歡迎遊客重返華埠。波洛西表示，她十分喜愛來華埠遊玩，最近的一次生日派對也是在華埠度過，她此行來到華埠的目的，也是聽一聽大家的擔憂和問題，從政治政策的角度幫助華埠。

波洛西表示，她十分喜愛來到舊金山華埠，最近的一次生日派對也是在華埠度過。（記者王...
波洛西表示，她十分喜愛來到舊金山華埠，最近的一次生日派對也是在華埠度過。（記者王子涵╱攝影）

「美國的偉大建立在包容性，有的家庭在200年前已經來到這裡，有的是2個月前剛來。他們都懷著樂觀的心態，勇氣以及對美好生活的期許來到這裡。」波洛西說，「我要感謝在場的每一位，你們的領導是讓這片社區越來越好的原因。」

社團代表就住房、社區發展等重要議題與波洛西進行討論。（記者王子涵╱攝影）
社團代表就住房、社區發展等重要議題與波洛西進行討論。（記者王子涵╱攝影）

華埠 波洛西 舊金山

上一則

勇士穆林訪華埠 慶平園公屋2球場翻新使用

下一則

加州染疫死亡 逾2萬人被漏估 集中在南北兩端多個農村縣

延伸閱讀

舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關

舊金山大主教未出任新紅衣主教 疑與禁波洛西領聖餐有關
眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕

眾院議長波洛西82歲丈夫 在加州酒駕被捕
支持墮胎權 遭大主教禁參加聖餐禮 波洛西回擊

支持墮胎權 遭大主教禁參加聖餐禮 波洛西回擊
墮胎爭議 舊金山大主教拒波洛西參加聖餐禮

墮胎爭議 舊金山大主教拒波洛西參加聖餐禮
波洛西發誓將墮胎權合法 家鄉天主教總教區拒她領聖餐

波洛西發誓將墮胎權合法 家鄉天主教總教區拒她領聖餐

熱門新聞

華人彭一玲在沙加緬度酒店開會。有槍手衝入酒店，警方宣布就地避險。（彭一玲供圖）

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

2022-05-25 19:00
失聯近8天的22歲中國留學生高嘉雯已經被找到。（取自尋人啟事）

北加失聯中國留學生高嘉雯找到了：平安

2022-05-24 14:20
聖荷西17歲高中生萊斯特因為遇到性勒索詐騙自殺身亡。（電視新聞截圖）

留字條…聖荷西17歲高中生遭性勒索 自殺身亡

2022-05-24 14:35
華人黃展文拍下劫匪逃跑時的視頻，圖為視頻截圖。（黃展文太太馮泳恩提供）

奧克蘭華埠2匪沿路搶 6華人見義勇為狂追圍堵

2022-05-30 02:00
阿賽頓(Atherton)一直被排名是全國最昂貴房屋的郵遞區號，平均稅收差異最高、略高過3萬5000元。(圖取自阿賽頓市官方臉書)

13號法案 致灣區各地產稅不均 工薪家庭恐更難擁房

2022-05-28 02:20
委利賀漁民非法捕撈250多隻珍寶蟹。（美聯社）

涉非法捕蟹 亞裔漁民獲利6萬多 恐遭罰百萬

2022-05-31 02:00

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫