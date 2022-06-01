波洛西訪華埠 從政策角度助亞太裔 逾20社團參加亞太議會圓桌會議

波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）

亞太裔文化月最後一天，聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）5月31日來到舊金山華埠 藝術媒體合作社，參加亞太議會（API Council）圓桌會議。華埠各社團給予熱烈歡迎，超過20多個社團代表聆聽了佩洛西的講話，並就移民、住房、亞裔仇視等重要議題進行討論。

亞太議會主任黃嘉麗（Cally Wong）歡迎波洛西再次來到華埠，指出這是波洛西兩年內第三次來到華埠。AAPI Legal Outreach運行董事伊藤泰勒（Dean Ito Taylor)）表示，亞太裔仍面臨種族仇視、暴力犯罪、槍枝暴力等危害，願繼續與波洛西合作，幫助支持亞太裔。 波洛西訪華埠，超過20多個社團代表聆聽她的講話。（記者王子涵/攝影）

此前，波洛西曾專程來到舊金山華埠，消除大眾對於新冠病毒的恐懼，歡迎遊客重返華埠。波洛西表示，她十分喜愛來華埠遊玩，最近的一次生日派對也是在華埠度過，她此行來到華埠的目的，也是聽一聽大家的擔憂和問題，從政治政策的角度幫助華埠。 波洛西表示，她十分喜愛來到舊金山華埠，最近的一次生日派對也是在華埠度過。（記者王子涵╱攝影）

「美國的偉大建立在包容性，有的家庭在200年前已經來到這裡，有的是2個月前剛來。他們都懷著樂觀的心態，勇氣以及對美好生活的期許來到這裡。」波洛西說，「我要感謝在場的每一位，你們的領導是讓這片社區越來越好的原因。」