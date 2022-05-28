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Salesforce逾4000員工連署 促與步槍協會脫鉤

編譯組／舊金山27日電
4000多名員工要求Salesforce停止出售產品給美國步槍協會。（取材自推特）
4000多名員工要求Salesforce停止出售產品給美國步槍協會。（取材自推特）

舊金山最大的私人雇主Salesforce公司的員工在德州Uvalde小學槍擊慘案發生後，敦促公司高管停止與全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）的工作關係。

據Salesforce的一名現任員工說，一封題為 「結束我們與NRA的客戶關係」的公開信於25日晚上發送給這家科技巨頭的聯合首席執行長班尼歐夫（Marc Benioff）和泰勒（Bret Taylor）、首席財務官韋弗（Amy Weaver）和首席營銷官富蘭克林（Sarah Franklin）。這封信已被張貼在公司的內部Slack上（Salesforce現在擁有Slack），截至26日下午，已經有超過4000個簽名者。

公開信說：「我們沒有能力讓國會通過背景調查或其他槍枝管制措施，但我們可以通過結束與我們的客戶—美國步槍協會的商業關係來實現變革。」

信中明確指出Salesforce的客戶關係管理軟件在槍枝權利團體中的使用情況，指出NRA利用Salesforce產品來推動他們的營銷和籌款工作。

「根據過往歷史判斷，這場悲劇後，NRA很可能已經增加或準備增加他們的營銷雲的使用，但並非是為防止未來的悲劇發生，而是為散播恐懼，銷售槍枝，並教唆未來的暴行」。

班尼歐夫是Salesforce公司的聯合創始人，是矽谷灣區比較直言不諱的活躍科技領導人之一，支持對科技公司增加稅收以幫助無家可歸者，並表示支持LGBTQ人群和墮胎權利。

Salesforce停止與NRA的關係也是有先例的：2019年，該公司停止與一些在線銷售半自動槍枝和3D打印槍枝的供應商合作，然後更新其服務政策以執行該禁令。班尼歐夫也曾多次直言不諱地表示支持槍枝管制。

Salesforce在營銷材料中強調其內部 「負責任的技術文化」；其道德使用政策指出，安全是其指導原則之一，「我們的目標是保護人類不因使用我們的技術而受到直接傷害。班尼歐夫本人也呼籲公司堅持 「一套強有力的指導性價值觀」。

然而，也有一些員工持反對意見，他們認為，在個案基礎上決定停止與公司合作可能是魯莽之舉，尤其是在NRA的行動並不違法的情況下。

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