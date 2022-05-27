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槍擊血案周年 受害者家屬告VTA

編譯組／美聯社26日電
造成九人死亡的VTA大規模槍擊案發生屆滿一周年。（美聯社）
造成九人死亡的VTA大規模槍擊案發生屆滿一周年。（美聯社）

聖他克拉拉谷交通局（Santa Clara Transportation Authority，簡稱VTA）大規模槍擊血案周年，一名受害者家屬提出怠忽職守和過失致死訴訟，指控VTA未能處理槍手有暴力威脅史的問題，也沒有提供員工足夠的安全保障。

2021年5月26日，57歲的VTA員工卡西迪（Samuel James Cassidy）攜帶三把9釐米手槍和32個裝滿子彈的大容量彈匣到VTA輕鐵列車停放場，他發射38發子彈擊斃九名同事，最後在警察包圍下飲彈自盡。卡西迪在住家存有多把槍械和2萬5000發子彈，事發當天上午，他先點燃這些彈藥，然後前往輕鐵列車停放場行凶。

VTA後來公布200多頁電子郵件和其他文件內容，顯示卡西迪接受過四次內部調查；在一次與人發生口角後，一名同事擔心卡西迪可能隨時「失去理性」。

VTA槍擊案死者之一連恩（下排左一）的家屬26日對VTA提出訴訟。（電視新聞截圖...
VTA槍擊案死者之一連恩（下排左一）的家屬26日對VTA提出訴訟。（電視新聞截圖）

提出訴訟的受害者連恩（Lars Kepler Lane）家屬說：「VTA知道，也一再看過卡西迪不服從的行為模式，還知道他至少在四個不同的場合中和同事發生爭吵，但VTA未能就任何一項單獨事件進行充分調查或對卡西迪做出懲戒。」連恩2001年開始在VTA任職，育有三名子女。

槍擊案發生後，同事形容卡西迪一直與人格格不入，從不主動和他人交談。卡西迪的前妻表示，卡西迪經常在下班回家後，對十多年前工作上不公平的事大發脾氣，甚至還說想殺同事。

這項在聖他克拉拉縣巡迴法院（Santa Clara County Circuit Court）提起的訴訟，同時點名聖他克拉拉縣警長辦公室和與VTA簽約提供保安服務的Universal Protection Service公司。

根據加州法律，被告VTA可以要求在工作中受傷或死亡的員工申請工傷賠償，但訴訟稱，這項法律並不適用於VTA槍擊案，因為雇主有「蓄意和令人憤怒的不當行為」。

律師勞利（Nicholas Rowley）表示，工傷賠償不涵蓋在大規模槍擊案中被槍殺，在這種情況下，被告有義務提供擔保。勞利說：「被告根本沒有提供真正受過培訓的保安人員、保安政策或程序，這起事件本是可以避免的。」

勞利表示，大規模槍擊事件持續發生，但官員們幾乎沒有做出任何改變來保護公眾安全，訴訟是「目前能做出實質性改變的唯一途徑」。

槍擊 警察 加州

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