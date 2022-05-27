「想和少女性交易」警方假廣告釣魚 59歲男上鉤

北灣聖拉菲警方表示，逮捕了59歲的學校游泳教練奇波內里（John Chipponeri）。他涉嫌試圖向未成年人買春進行性交易。（取自警方推特）

北灣聖拉菲（San Rafael）警方表示，逮捕了59歲的學校游泳 教練奇波內里（John Chipponeri）。他涉嫌試圖向未成年人買春進行性交易。警方在5月初展開突擊行動，為打擊人口販運，在成人網站發布虛假的廣告釣魚，聲稱尋找購買青少年性服務的買家。奇波內里上鉤，表示有興趣與16歲的女孩性交易，但並未按時出現會面。最終在交通攔截中被捕。

根據KRON的報導，聖拉菲所在的馬林縣最近在打擊人口販運，希望逮捕買家和人販子，同時拯救人口販運的受害者。調查人員在成人網站上發布虛假廣告，聲稱尋找希望享受青少年性服務的買家。通過短信，偵探們開始與59歲的奇波內里溝通。

奇波內里表示，想與一名16歲的青少年見面進行性交易。偵探和他談好價格、時間和地點，但奇波內里從未出現過。後續調查發現，他是當地一所學校的游泳教練，並在一家私人游泳俱樂部當游泳老師。

警方說，用於與偵探聯繫的電話被確定為奇波內里註冊的。11日，警員在聖拉菲的Lindaro St.和Anderson Dr.地區進行了一次交通攔截檢查，拘留了奇波內里。警方說，在他被帶到警局接受訊問後，承認了與此案有關的若干事實。

奇波內里因涉嫌安排與未成年人見面進行猥褻而被捕，關押在馬林縣監獄 。聖拉菲警局的訊息中，並未說明奇波內里在哪所學校執教，但游泳教練在線系統Swim Smooth網站稱，他是加州 第一個獲得Swim Smooth認證的教練。