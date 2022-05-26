Omicron亞型病毒 南灣廢水中驗出

廢水檢測發現，聖他克拉拉縣已出現傳染性更強的新變種毒株BA.4和BA.5。（美聯社）

聖他克拉拉縣衛生官員表示，最近造成南非新冠病激增的兩種Omicron 亞型病毒株，已在該縣的廢水系統中被檢測 到。

聖他克拉拉縣衛生官員指出，最新發現的Omicron亞型病毒株BA.4和BA.5，比美國現在主要傳播的BA.2和BA.2.12.1的傳染性更高，而且可以躲避免疫系統的攻擊。歐洲疾病防治中心（European Centers for Disease Control）最近已經將這兩種變種病毒株列為「必須關注的變異株」。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，儘管新變種病毒株現在在聖他克拉拉縣四個廢水處理站測得的含量僅占1%，但有必要觀察它們是否會成為主要傳播病毒株。

BA.4和BA.5已在美國出現多月，聖地牙哥衛生官員上周宣布，BA.4已在當地造成多起病例。

舒瓦茲柏格說：「BA.4和BA.5在南非目前這波疫情 中扮演重要的角色，雖然我們認識這些病毒株，也知道它們的傳染性更強，但我們不知道為何它們會首先在南非出現，而不是先在其他地方出現。」

聖他克拉拉縣衛生局副局長韓喬治（George Han）說：「現階段，我們還不知道哪一個病毒株會脫穎而出，成為主要的傳播病毒株。但我們知道，未來還會出現更多亞型變種病毒株，這是可以預期的。真正的問題在於，新亞型病毒株如何與其他亞型病毒株競爭，如果能勝出獲得主導地位，我們就會開始看到變化。」

根據聯邦疾病防中心（CDC）公布的數據，在美國目前的新增病例中，57.9%的病例是由BA.2.12.1造成的，BA.2病例只占39.1%。

數據顯示，聖他克拉拉縣最近的新增病例數和住院人數持續增加，過去7天的平均單日新增病例為971例，幾乎是去年夏季Delta疫情高峰期的兩倍，但只有冬季Omicron疫情高峰期的四分之一。住院病人目前有132人，遠高於4月中旬時的68人。死亡人數仍在低點，但預料將有所增加。

為聖他克拉拉縣進行廢水檢測的史丹福大學團隊成員沃爾夫（Marlene Wolfe）表示，廢水檢測數據被視為是病毒趨勢的早期預警，最新檢測顯示，新冠病毒含量不斷在增加，大部分廢水站的病毒含量已接近去年冬季Omicron疫情時的水平，而且沒有趨緩的跡象。