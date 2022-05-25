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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

勇士教頭柯爾怒斥拒控槍參議員：把權力欲望置於人命之上

記者劉先進 ／舊金山報導
針對德州小學大規模槍擊案，金州勇士教頭柯爾情緒激動，呼籲採取措施控槍。（視頻截圖）
針對德州小學大規模槍擊案，金州勇士教頭柯爾情緒激動，呼籲採取措施控槍。（視頻截圖）

德州烏瓦德鎮(Uvalde)的羅布(Robb)小學24日發生大規模槍擊案，至少19人喪生，其中18人為學生，1人為教師。一向敢言、父親1984年在黎巴嫩遭槍殺的金州勇士教頭柯爾，24日在西區冠軍賽前記者會上，激動呼籲採取措施控槍。他怒斥對控槍HR 8法案拒絕投票參議員，是把權力欲望置於孩子、老人生命之上。

柯爾說，籃球問題不重要，自從勇士早上投籃練習以後，有14名兒童和1名教師（當時統計數字）在距離達拉斯400哩的地方被槍殺；過去10天，水牛城的非裔老人在超市被殺；南加州有亞裔教徒被槍殺，如今有孩子在學校被謀殺。

柯爾在記者會上一度拍桌子、哽咽表示：「我們什麼時候才能做點什麼？我厭倦了站在這裡，向那些飽受摧殘的家庭表示哀悼。我厭倦了說抱歉，厭倦了沉默的時刻…夠了！」

柯爾說，目前有50名參議員拒絕就針對槍枝轉讓背景調查規則的HR 8法案投票，「眾議院幾年前通過，法案擱置兩年了，他們不投票是有原因的要保住權力。」

柯爾說，麥康諾（Mitch McConnell）以及所有拒絕對學校槍擊案和超市槍擊案暴力事件採取行動的參議員，「我問你們，你們是否打算把自己的權力欲望放在我們的孩子、老人和教會信徒的生命之上？這就是我們每周所做的事情？我受夠了，我們今晚要打比賽，但我希望這裡的每一個人，每一個聽眾都能想想自己的子孫、父母或兄弟姊妹，如果今天這事發生在你身上，你會有什麼感覺？」

「我們不能對此麻木不仁，我們不能只坐在這裡，只是閱讀這個故事默哀一下，然後大喊勇士加油、獨行俠加油。90%的美國人，無論哪個政黨，都希望進行槍枝背景調查。但我們被華盛頓的50名參議員挾持著，儘管我們美國人民想要做點什麼，他們甚至拒絕將其付諸表決，他們不願意投票，因為他們只想抓住自己的權力。這很可悲。」

投票 參議員 勇士

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