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100度熱浪來襲 北加發紅旗警報 灣區可能比正常溫度高5至20度

編譯組／灣區23日電
灣區未來幾天將出現近百度熱浪，加劇火災威脅，北加州已對部分地區發出紅旗警報。（美聯社）
灣區未來幾天將出現近百度熱浪，加劇火災威脅，北加州已對部分地區發出紅旗警報。（美聯社）

熱浪又將來襲，預計國殤日前的一股熱浪，將使灣區進入另一個乾燥的火災季節，一些城市的溫度將接近100度。在夏季正式開始前一個月，周二（24日）和周三（25日）灣區大部分地區的高溫可能比正常溫度高5至20度；高溫天氣促使整個中央谷地發出高溫警告，北加州從委利賀到瑞定的大片地區發出紅旗警告。

對於進入第三個嚴重乾旱夏季的加州來說，熱空氣的湧動是一個不祥信號，上周在北加州發生的一系列火災迫使蘇拉諾和蒙多西諾縣的居民短暫疏散。周一（23日）下午在康曲柯士達縣又出現新的大火，出於對日益增長的野火威脅的擔憂，有些地方的加州消防隊將夏季招聘周期，提前了約一個月。

聖荷西州立大學跨學科野火研究中心主任克萊門茲（Craig Clements）說：「情況看起來很糟糕。」國家氣象局氣象學家梅樂（Matt Mehle）說，東灣的內陸地區，包括發現灣和利佛摩，周二和周三的溫度可能會達到90多度和100多度。聖他克拉拉谷地包括聖荷西和吉爾洛的最高溫度預計將達到90多度，屋崙的溫度應該只攀升到80多度，仍然比正常溫度高10至12度，而舊金山的溫度將達到70多度。

即使在最近的炎熱天氣之前，灣區部分地區已經看起來很乾燥；本周熱浪可能使北灣和東灣部分地區的濕度降至個位數，同時東灣部分丘陵地區和聖他克拉拉縣的風速可能達到20至30英哩／小時。「炎熱、乾燥、多風的天氣，這就是野火問題的傳統配方，」加州消防局聖他克拉拉分局合作防火助理局長古德（Dwight Good）說。周一下午，消防員被叫到利佛摩北部的高地火場，該場野火從Highland路和Camino Tassajara附近冒出濃煙。

儘管如此，預報員還沒有在灣區發布這幾天的紅旗警告。到本周末，該地區的草、灌木和樹木應該更加乾燥，可能會在6月留下危險的火災條件。

熱浪應該在周四之前消退，屆時灣區上空的高壓氣團將移出，將回歸涼爽的氣溫。

加州 灣區 高溫

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