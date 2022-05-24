節約用水效果不彰 加州夏季恐強制節水

加州面臨嚴峻乾旱，州長紐森（右）23日與各大水局代表會面，傳達節水訊息。他的背後是已乾枯大半的水庫。（美聯社）

面臨著嚴重乾旱的加州 居民，恐面臨強制節水。加州州長紐森 （Gavin Newsom）23日與來自南、北加州主要水務機構代表會面時明確表示，隨著乾旱持續與炎熱夏季來臨，居民若不節約用水，將實施強制性用水限制。

當天紐森並未向各水局發布全面、強制性水資源削減措施，而傾向於讓當地水務機構有更多權力與靈活性，替供水城市制定節水規則。

今年加州正處於乾旱第三年，全州範圍幾乎所有地區，都被列為嚴重乾旱（severe drought）或極端乾旱（extreme drought）。

1月至3月，通常是加州雨季和雪季，然今年這幾個月的雨量與雪量嚴峻，是一個世紀以來最乾燥的雨季。儘管相關單位呼籲節約用水，但加州用水量卻在3月急劇上升，與2020年同月相比增加19%，此情況令人擔憂。

加州大部分地區，如今都被歸為嚴重乾旱或極端乾旱。圖為北加州主要蓄水庫佛爾森湖，水位已低到非常可怕的地步。（美聯社）

對此，紐森考慮改變先前作法。他在聲明中說，「加州每個水務機構都需採取更積極行動。」

去年夏天，紐森呼籲加州人自願減少15%用水量，包括採取五分鐘淋浴，避免泡澡，僅在滿負荷時使用洗衣機和洗碗機，限制清潔戶外區域的用水量等，但居民遠未達目標。

至於距離強制居民用水政策何時實施，紐森並未明確指示。其辦公室稱，他計畫在兩個月內，再次與水局代表會面。發言人梅隆（Erin Mellon）說，紐森政府將在「幾周內」，重新評估節水進展。

紐森目前所採取的行動，包括迫使當地水域進行更多保護等。他指示加州水資源委員會（Water Resources Control Board）考慮禁止澆灌裝飾性草坪，也迫使地方加強保護工作。

在上次加州面臨乾旱後，該州要求城市和其他水區提供乾旱應對計劃，根據可用水量詳細規劃六個級別的保護。紐森已要求委員會，在一些地區進入其計畫的「第二級」，即假設缺水率為20%。

每個地區都可以「第二級」為標準，制定自己的節水政策，包括進一步限制戶外用水，付費安裝更高效率的電器，或少量用水的景觀裝飾等。

委員會於24日對這些措施進行投票 ，並將於6月10日生效。紐森預算中，也提撥1億元用於向居民傳達乾旱訊息。

在2012年至2016年乾旱期間，時任州長布朗（Jerry Brown）下達該州總用水量減少25%強制性節水規定，州水務局根據現有用水量，對各水區需削減的水量設定目標，若不遵守規定，供水機構可能會被處以每日高達1萬元罰款。