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球迷向場內教士隊弗雷扔棒球 巨人隊將增警力

記者王子涵／舊金山報導
弗雷稱巨人隊球迷是聯盟中最糟糕的。（美聯社）
弗雷稱巨人隊球迷是聯盟中最糟糕的。（美聯社）

因狂熱球迷在日前比賽中向球場內投擲物品，舊金山巨人隊（San Francisco Giants）宣布將提升球場內的安保等級，並增加觀眾席內的警員數量。

在20日對陣聖地牙哥教士隊（San Diego Padres）的比賽中，兩顆棒球突然從觀眾席中被扔進場內，疑似扔向教士隊左外野手弗雷（Jurickson Profar）。片刻後，弗雷跑出一個精采的二壘打，一個藍色的啤酒罐再次被扔進場內，弗雷的情緒被接連而來的投擲物徹底點燃，他將易拉罐撿起並扔到球場外。

第二天賽前，巨人隊總經理開普勒（Gabe Kapler）表示：「我想說的第一件事就是，永遠不要扔棒球砸別人。如果你在那種情況下不能夠控制住自己，將棒球扔向球場，或許你就不應該出現在觀眾席。」

弗雷在賽後也解釋了事情的緣由，他本想將比賽用球扔給觀眾席中的一名教士隊球迷，但是球意外被另一名巨人隊球迷接住，該球迷將棒球仍回場內，意圖讓弗雷再扔一次。弗雷在記者會上表示：「巨人隊球迷是聯盟中最糟糕的。」

弗雷周六向聖地牙哥當地媒體承認，由於第二個棒球差點擊中自己，所以他把這個球用力扔向了觀眾。弗雷說：「我真的很生氣。我不是容易被激怒的人，但是當我生氣時，情況就不同了。這非常的危險，我的視線沒有在觀眾席，他們可以砸中我的後腦，這可能導致我腦震盪。」

巨人隊表示，球隊已經提升了左側外野區域的安保。

然而巨人隊球迷認為弗雷有錯在先。他們在社交媒體上表示，弗雷最初向觀眾席擲球時用力過猛，很有可能造成傷害，一位在場的球員也支持了這樣的看法，他說：「弗雷真的用最大的力度將球扔向了左外野的看台。在這之後，兩個棒球便扔向了他，我看到了整個過程。」

一位坐在137區看台的球迷表示，他十分驚訝弗雷能做出如此魯莽的行為，這也是他在剩下的整場比賽受到謾罵的原因。這位球迷補充道：扔啤酒罐是不應該的，但是故意將球扔向人群也是不應該的。

弗雷在第二天的比賽中沒有出現在左外野的位置上，但他作為指定擊球手出現在陣容中。

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