墮胎爭議 舊金山大主教拒波洛西參加聖餐禮

因為對墮胎權立場迴異，舊金山大主教科迪雷歐尼拒絕讓眾議院議長波洛西再參加聖餐禮。（美聯社）

舊金山天主教教區大主教20日表示，因為眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）支持墮胎 權，他今後不會再讓波洛西參加聖餐禮（Holy Communion）。

舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）指出，在波洛西誓言要將最高法院保護墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）編纂為法律後，他4月7日致函洛波西表達他的憂慮，但波洛西沒有做出回應。

科迪雷歐尼表示，他在信中告訴波洛西，她必須否認自己支持墮胎權，否則就必須停止公開談論她的天主教信仰；如果她不這麼做，他將別無選擇，只能宣布今後不允許她再參加聖餐禮。

科迪雷歐尼在信中說：「我在此通知您，您不得再參加聖餐禮，萬一您還是出席，您將不被允許進入，除非您公開否認您支持墮胎合法化，並在懺悔聖事中承認罪過並獲得赦免。」

科迪雷歐尼20日在給教會成員的另一封信中說，他六度要求與波洛西見面，但波洛西辦公室不是沒有回應，就是說她很忙。

科迪雷歐尼說：「在多次嘗試與她談話，幫助她了解她正在犯下的嚴重罪過、正在造成的醜聞、她的靈魂正在面臨的危險之後，我認為，現在是時候公開宣布她不得再參加聖餐禮。」

波洛西辦公室20日未對科迪雷歐尼的公開發言做出任何回應。

過去幾年來，科迪雷歐尼一直是美國最極力鼓吹拒絕拜登 總統和其他支持墮胎權的政治人士參加聖餐禮的大主教之一；然而，每位大主教有權為自己的教區做決定，像華盛頓教區紅衣主教格雷格瑞（Wilton Gregory）就仍然歡迎拜登前往接受聖餐。

去年11月，美國天主教主教大會（U.S. Conference of Catholic Bishops）以壓倒性多數通過一份期待已久關於聖餐的文件，該文件沒有要求拒絕讓支持墮胎權的政客接受聖餐，但提供一個名義給個別主教這麼做。