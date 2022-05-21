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墮胎爭議 舊金山大主教拒波洛西參加聖餐禮

編譯組／美聯社舊金山20日電
因為對墮胎權立場迴異，舊金山大主教科迪雷歐尼拒絕讓眾議院議長波洛西再參加聖餐禮。（美聯社）
因為對墮胎權立場迴異，舊金山大主教科迪雷歐尼拒絕讓眾議院議長波洛西再參加聖餐禮。（美聯社）

舊金山天主教教區大主教20日表示，因為眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）支持墮胎權，他今後不會再讓波洛西參加聖餐禮（Holy Communion）。

舊金山大主教科迪雷歐尼（Salvatore Cordileone）指出，在波洛西誓言要將最高法院保護墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）編纂為法律後，他4月7日致函洛波西表達他的憂慮，但波洛西沒有做出回應。

科迪雷歐尼表示，他在信中告訴波洛西，她必須否認自己支持墮胎權，否則就必須停止公開談論她的天主教信仰；如果她不這麼做，他將別無選擇，只能宣布今後不允許她再參加聖餐禮。

科迪雷歐尼在信中說：「我在此通知您，您不得再參加聖餐禮，萬一您還是出席，您將不被允許進入，除非您公開否認您支持墮胎合法化，並在懺悔聖事中承認罪過並獲得赦免。」

科迪雷歐尼20日在給教會成員的另一封信中說，他六度要求與波洛西見面，但波洛西辦公室不是沒有回應，就是說她很忙。

科迪雷歐尼說：「在多次嘗試與她談話，幫助她了解她正在犯下的嚴重罪過、正在造成的醜聞、她的靈魂正在面臨的危險之後，我認為，現在是時候公開宣布她不得再參加聖餐禮。」

波洛西辦公室20日未對科迪雷歐尼的公開發言做出任何回應。

過去幾年來，科迪雷歐尼一直是美國最極力鼓吹拒絕拜登總統和其他支持墮胎權的政治人士參加聖餐禮的大主教之一；然而，每位大主教有權為自己的教區做決定，像華盛頓教區紅衣主教格雷格瑞（Wilton Gregory）就仍然歡迎拜登前往接受聖餐。

去年11月，美國天主教主教大會（U.S. Conference of Catholic Bishops）以壓倒性多數通過一份期待已久關於聖餐的文件，該文件沒有要求拒絕讓支持墮胎權的政客接受聖餐，但提供一個名義給個別主教這麼做。

因為對墮胎權立場迥異，眾議院議長波洛西（圖）遭舊金山大主教科迪雷歐尼拒絕參加聖餐...
因為對墮胎權立場迥異，眾議院議長波洛西（圖）遭舊金山大主教科迪雷歐尼拒絕參加聖餐禮。（美聯社）

波洛西 墮胎 拜登

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