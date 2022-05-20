罷免博徹思 又一民調預料將過關

多項民調結果顯示博徹思在這次罷免選舉中似乎處於劣勢，但專家認為實際結果不一定如此。（美聯社）

一項又一項的民意調查顯示，舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）在即將舉行的罷免 選舉中的處境似乎愈來愈不利；不過有媒體分析，民調 議題的設定與贊助民調機構的立場，都可能影響民調的可信度。

舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）委託EMC調查公司進行的最新民調發現，67%的受訪者打算在地檢長罷免選舉中投下贊成票，31%的受訪者說他們會投反對票。

在這項民調之前的其他三項民調顯示，在最好的情況下，支持罷免博徹思的選民人數比反對罷免他的選民人數多出約10%。整體民調反映出，支持博徹思被罷免的選民人數比反對者高出一大截。

不過，舊金山紀事報（Chronicle）指出，民調結果差異很大；紀事報詳細比對關於博徹思罷免選舉的幾項主要民調結果，並訪問多位無黨籍民調專家，了解他們對這些民調和選舉的看法。

聖地牙哥加大政治系系主任寇瑟（Thad Kousser）表示，四項民調看起來都是以可靠的方式對具有代表性的舊金山選民進行調查，同時捕捉舊金山選前的政治氛圍。寇瑟說：「我認為，這項民調對地檢長來說似乎是個壞消息，但對支持罷免者來說是個好消息。」

但是，寇瑟也表示，這些民調的結果未必會在選舉中反映出來。他說：「由於此次選舉沒有太多重要的競爭項目，因此投票率可能會很低，誤差可能很大。」

EMC在2月和5月各進行一次民調，支持罷免博徹思的選民比率分別為68%和67%。另一項由Embold調查公司和S.F. Standard從4月下旬到5月初進行的民調顯示，支持罷免者占57%。第四項由公共政策民調（Public Policy Polling）在5月中旬進行的調查則顯示，支持罷免者只有48%，比EMC的民調低了20個百分點。

新聞網站FiveThirtyEight民調專家拉基奇（Nathaniel Rakich）指出，由競選活動進行或贊助的內部民調（internal poll）通常不如公共民調準確。

拉基奇說：「換句話說，這些民調背後都有一個議題，這個議題通常是為了讓他們支持的候選人看起來不錯；因此，對他們的贊助者來說，民調結果通常都好得令人難以置信。」

FiveThirtyEight總編輯席爾佛（Nate Silver）2017年進行一項分析時發現，國會選舉所做的內部民調平均都誇大了候選人的支持率四到五個百分點。

果然，紀事報發現，支持罷免博徹斯百分比最高的兩項民調，都是由支持罷免的組織贊助的，一項是2月由Safer SF Without Boudin運動進行的，另一項是舊金山商會12日公布的最新民調，舊金山商會曾捐出9萬元給支持罷免團體。這兩項民調支持罷免者的比例都高達三分之二。