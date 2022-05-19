查緝犯罪拚治安 布里德提監控攝像使用權法案

為應對公共安全挑戰，布里德提監控攝像使用權立法。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德日昨提出立法，建議授權執法部門查看非市府擁有 （non-city owned ）的監控攝像視頻。此法令由市長辦公室、市議員佩斯金（Aaron Peskin）辦公室和舊金山警察 局聯合提出，旨在加強擴大對居民、企業、遊客和為社區提供安全服務。即將出台監控使用政策的部門包括機場、選舉部門、消防部門、少年緩刑部門、市政交通局、公共圖書館、娛樂和公園部門以及戰爭紀念館。

目前，舊金山當地法律禁止執法部門在任何情況下查看非市府擁有的攝像頭實時視頻，包括出於預防犯罪或是調查犯罪案件，例如槍枝暴力、毒品 交易、或查官員的不當行為等。

這項新法令擬議允許執法人員在緊急情況下，臨時使用非市府擁有的攝像頭實時監控視頻，例如涉及死亡危險、嚴重人身傷害、以及涉及公共安全重大事件、犯罪行為有關的調查。

立法部門已考慮並制定在訪問政策實施時相關隱私權、自由權、無證搜查和平等保護權的相關關措施。

佩斯金表示，舊金山居民應該看到民選官員為公共安全目標一同努力。擬議的政策是為有效應對街頭犯罪，提高公共安全保障。

舊金山警察局長史考特說：「授權此項法令將為解決與凶殺、槍支暴力、零售盜竊和毒品交易有關的犯罪行為，提供必要的依據和調查工具。這項立法將有利收集刑事調查證據。」

提議的使用監控技術的法律程序由佩斯金撰寫，並於4月21日投票建議將這項新政策提交給市議會批准。擬議的政策還將授權執法部門，可為正在進行的刑事調查收集和審查歷史錄像。