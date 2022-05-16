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實延長非縮短…聖縣水利局委員任期公投案 遭批愚弄選民

記者熊移山／聖荷西報導
前薩拉度加市長朱淑玲(右)表示，這項提案在字面上確實合法，但實際是愚弄選民。(記者熊移山╱攝影)
前薩拉度加市長朱淑玲(右)表示，這項提案在字面上確實合法，但實際是愚弄選民。(記者熊移山╱攝影)

南灣管理200萬居民用水的最高主管單位、聖他克拉拉縣水利局(Santa Clara County Valley Water District)年底選舉將改選七位委員中的三位。該選舉不需參加年中的初選。但是在南灣全縣15個城市的初選選票中，最後一個選項卻是水資源管理局的一項延長任期的公投案。這項需要民眾決定的公投項目，引發各界關注。

此公投項目除了先前聖荷西市長及女性選民聯盟（League woman voter's） 曾公開反對外，4月份的聖荷西信使報（Mercury News）也曾用了「拒絕聖他克拉拉縣水利局欺騙性的任期限制措施」標題，發表社論。

本次公投的原文是：「Shall the measure amending the Santa Clara County Valley Water District Ordinance 11-01 to limit Board members to four successive four-year terms be adopted」，然後要求選民選擇「是」或「否」。如果按照字面解釋，這公投案內容是: 「是否應通過修訂聖他克拉拉縣水利局條例11-01，以限制董事會成員連續四屆四年任期的措施」。

2022年6月7日初選選舉公報。(圖翻攝選舉公報)
2022年6月7日初選選舉公報。(圖翻攝選舉公報)

會引發爭議的原因是，如果選民在完全不知道背景的情況下，選民會認為「limit」這個用詞應該是代表原來沒有任期限制，公投案要選民要「限制」或者解釋成「縮短」連任為四屆，但其實意思恰恰相反，這個提案卻是要將現在的連選連任3屆改為4屆。

而文中的「11-01」代表的意思，就是在2010年選舉中已經過的公投案，經由當時75%投票的選民同意，將原來的無限期連選連任的制度，改為只能連任三屆，每屆四年。也就是說，從新制2010年到目前為止，如果今年要執行新制的規定，現任的委員中的兩位委員年底將不能繼續參選。這也就是這項公投的由來。

聖他克拉拉縣水利局所管轄的範圍包含南灣14個城市，200萬人口的水資源。
聖他克拉拉縣水利局所管轄的範圍包含南灣14個城市，200萬人口的水資源。

因為這項公投案是在今年2月水利局委員會中以四比三通過，而且這項公投案必須需花費320萬的經費。所以包括聖荷西市長李卡多、前聖他克拉拉縣議員阿華拉多Blanca Alvarado），以及水利局兩名委員李卓（ Linda LeZotte ）和薛乃莊( Nai Hsueh)也罕見在選舉公報中簽署投了反對票。

李卡多嚴厲地批評說，少數委員會成員正在浪費本可用於抗旱救災和緊急購水的320萬元，以延長他們的任期，同時用欺騙性的選票語言隱藏他們的真實意圖，整個過程充滿了自私自利的不誠實。

對上述的言論，已任職22年、任期將於今年屆滿的水利局委員桑托斯(Dick Santos)表示，乾旱、重建安德森大壩以及該地區面臨的其它問題，需要資深的領導。他說，如果任期限制如此受歡迎，為什麼國會議員沒有限制？「有經驗的人有什麼問題？為什麼要歧視？就讓人民投票來決定」。

前薩拉度加市長朱淑玲表示，這項提案在字面上確實合法，但實際是愚弄選民。由於這項提案已經在南灣15個城市寄出的選票中列為公投項目，只要投票總人數的51%超過同意就可以立案，讓今年任期已滿3屆同時擔任超過20年的2位委員繼續參與年底選舉。

朱淑玲表示，她並不在意誰出來選委員，只是希望這項花了納稅人320萬的公投案，選民有權利知道自己投下的那一票的意義。

聖荷西市長李卡多、前聖塔克拉拉縣主管艾爾瓦拉多以及水利局兩名委員 Linda L...
聖荷西市長李卡多、前聖塔克拉拉縣主管艾爾瓦拉多以及水利局兩名委員 Linda LeZotte 和薛乃莊也罕見在選舉公報中簽署了投票反對意見。(圖翻攝選舉公報)
本次公投選票中水利局任期公投案原文。(含西班牙文)
本次公投選票中水利局任期公投案原文。(含西班牙文)

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