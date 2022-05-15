我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

支持墮胎權 金山灣區數千人示威

編譯組／舊金山14日電        
全美一半以上的州（紅色區域），將可能禁止墮胎，尤其中南部的州。（電視新聞截圖）
全美一半以上的州（紅色區域），將可能禁止墮胎，尤其中南部的州。（電視新聞截圖）

面對最高法院可能推翻憲法規定的墮胎權的裁決，數千舊金山灣區支持墮胎權的民眾周六（5月14日）與全國各地民眾同步舉行集會示威，表達他們對禁止婦女墮胎的憤怒。

從緬因州到夏威夷，全美將有380多場活動，除舊金山外，在洛杉磯、芝加哥、紐約等大城市也會出現大規模的集會。

參加舊金山遊行的納嘉（Nyajal Taylor）說，「當你什麼都不做時，事情會變得更糟，我不希望這種情況發生。我想要為我的身體作主，我自己做選擇。」

自從傳出聯邦最高法院有可能推翻墮胎法之後，全美各地掀起抗議。加州州長紐森多次表示，會支持全美有需要的婦女，來加州墮胎，由加州州府出資協助。

來自屋崙的莎尼（Shayna Howlett）批評說，「民主黨人根本沒有進行足夠大的抗爭來保護墮胎權，或幫助學生免除貸款。所以，我們必須靠自己，聯合起來團結抗爭。」

示威者表示，無論哪個政黨執政，或最高法院在政治上傾向於哪種結果，動員越來越多的人參與和抗爭，是最後成功的關鍵。

東灣柏克萊的科萊拉(Clara Ackerman)說：「墮胎法第一次通過時，是一位保守派總統和一個保守派的最高法院，這表明，如果抗議活動足夠大，壓力足夠大，我們仍然可以獲勝。」

14日在首都華府，活動人士在華盛頓紀念碑前集會，然後向最高法院遊行，最高法院目前已被安全圍欄包圍。預計將有數萬人參加「維護婦女墮胎權」（Bans off our Bodies）的集會運動。「如果這是一場他們想要的戰鬥，他們就一定會為此戰鬥，」婦女遊行組織的執行主任卡莫納（Rachel Carmona）說。 

民意調查顯示，大多數美國人希望保留墮胎的機會，至少在懷孕的早期階段。但最高法院似乎準備將最終決定權留給各州。如果這樣的話，大約一半的州預計將迅速禁止墮胎，南方和中西部尤甚。

墮胎 遊行 加州

上一則

亞裔女遇搶 因身上只有50元遭毆 連鼻梁也被打斷

下一則

支持台灣加入WHA 僑團金山大遊行

延伸閱讀

萬人挺墮胎權 全美380場遊行 會師華府

萬人挺墮胎權 全美380場遊行 會師華府
路州取消起訴墮胎婦女 反墮胎眾議員撤提案

路州取消起訴墮胎婦女 反墮胎眾議員撤提案
灣區疫情反彈 公衛官強烈呼籲：趕緊戴回口罩

灣區疫情反彈 公衛官強烈呼籲：趕緊戴回口罩
史無前例 加州喜見975億預算盈餘

史無前例 加州喜見975億預算盈餘

紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費

紐森新支出計畫 將協助外州婦女支付墮胎費

熱門新聞

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
Emily Chhun在聖利安住Safeway超市外遭毆打及搶劫。（電視新聞截圖）

灣區亞裔女遇劫 因50元太少被搶嫌痛打

2022-05-14 19:06
新數據顯示，舊金山檢測陽性率高達9.4%，是加州平均的兩倍。（電視新聞截圖）

加州新冠染疫率最高10縣 7個在灣區

2022-05-13 02:15
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係