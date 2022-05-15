支持墮胎權 金山灣區數千人示威

全美一半以上的州（紅色區域），將可能禁止墮胎，尤其中南部的州。（電視新聞截圖）

面對最高法院可能推翻憲法規定的墮胎 權的裁決，數千舊金山灣區支持墮胎權的民眾周六（5月14日）與全國各地民眾同步舉行集會示威，表達他們對禁止婦女墮胎的憤怒。

從緬因州到夏威夷，全美將有380多場活動，除舊金山外，在洛杉磯、芝加哥、紐約等大城市也會出現大規模的集會。

參加舊金山遊行 的納嘉（Nyajal Taylor）說，「當你什麼都不做時，事情會變得更糟，我不希望這種情況發生。我想要為我的身體作主，我自己做選擇。」

自從傳出聯邦最高法院有可能推翻墮胎法之後，全美各地掀起抗議。加州 州長紐森多次表示，會支持全美有需要的婦女，來加州墮胎，由加州州府出資協助。

來自屋崙的莎尼（Shayna Howlett）批評說，「民主黨人根本沒有進行足夠大的抗爭來保護墮胎權，或幫助學生免除貸款。所以，我們必須靠自己，聯合起來團結抗爭。」

示威者表示，無論哪個政黨執政，或最高法院在政治上傾向於哪種結果，動員越來越多的人參與和抗爭，是最後成功的關鍵。

東灣柏克萊的科萊拉(Clara Ackerman)說：「墮胎法第一次通過時，是一位保守派總統和一個保守派的最高法院，這表明，如果抗議活動足夠大，壓力足夠大，我們仍然可以獲勝。」

14日在首都華府，活動人士在華盛頓紀念碑前集會，然後向最高法院遊行，最高法院目前已被安全圍欄包圍。預計將有數萬人參加「維護婦女墮胎權」（Bans off our Bodies）的集會運動。「如果這是一場他們想要的戰鬥，他們就一定會為此戰鬥，」婦女遊行組織的執行主任卡莫納（Rachel Carmona）說。

民意調查顯示，大多數美國人希望保留墮胎的機會，至少在懷孕的早期階段。但最高法院似乎準備將最終決定權留給各州。如果這樣的話，大約一半的州預計將迅速禁止墮胎，南方和中西部尤甚。