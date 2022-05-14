我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

聖荷西警宣導舉報仇恨犯罪 「記住對方長相、不需擔心身分」

記者熊移山／聖荷西報導
這場「如何舉報仇恨犯罪」座談會市府及警方一共五位出席。左四為老人院代表，現年84歲的吳安琪。(錢德純提供)
這場「如何舉報仇恨犯罪」座談會市府及警方一共五位出席。左四為老人院代表，現年84歲的吳安琪。(錢德純提供)

仇視亞裔(Asian hate)或是仇恨犯罪(hate crime)，近兩年經常登上媒體版面，如果真的遇到要怎麼辦? 日前聖荷西犯罪預防部門與警政單位，特別前往位於市區的老人院舉辦講習，並發放中文版「如何舉報仇恨犯罪」，希望藉由宣導，讓年長者多了解如何保護自己和自身權益。

這場座談會舉辦的起因，是年初有位亞裔老人在市府廣場前休息時，無故被人從後方揍了一拳。由於現場並無目擊者，且老人也沒有看見對方，所以引發市中心老人院人心惶惶。

聖荷西社區委員會會長錢德純在得知這個問題後，經過協調才讓聖荷西犯罪預防部門以及警方派員這場舉辦座談會。警方也特別請了一位會說中文的警察Eric Wang充當翻譯。

預防犯罪專家MC Nguyen表示，很多被害人因為不會說英語和身體沒有受到傷害，而不了了之。但是這樣反而是讓仇恨犯罪者更加猖獗。所以除了肢體衝突之外，言語騷擾、威脅、吐口水甚至比手槍射擊的手勢都可以算是仇恨犯罪。雖然舉證上很困難，但只要記住對方的長相特徵(如膚色、髮型、年紀、身高、胖瘦、衣服以及是否有紋身)報案後就可以留下紀錄，這樣執法單位才能了解轄區內這些仇恨犯罪者的情況。

MC Nguyen強調，舉報人不需要擔心你的身分是不是合法。即使是非法移民也不必擔心遣返和逮捕問題。加州公平住房及就業局和美國國土安全部不會收集移民信息。受害人也不必感到羞恥或無助，只要願意發聲、勇敢舉報仇恨犯罪，在背後有一整個社區支持，因為你的舉報不單單保護了自己，還有身邊的朋友。

強生(Scott Johnson)警官列舉了一些注意事項，提醒年長者可以互相提醒。比如說，隨身攜帶身分證件、避免攜帶大量現金、結伴散步或購物、進入車內後立即鎖上車門、出門前讓親友知道你的行蹤等等。另外坐大眾交通工具時選擇靠近車長的位置，以及打電話時盡量背靠牆，都可以預防歹徒突發犯罪。

強生還說，一般婦女以為肩帶皮包從左肩到右側背法是防止歹徒搶走的好辦法，但是這是非常危險的，因為在這樣的情況下遭到搶劫，反而被害人身體也會受傷。單邊側背雖然財物會損失，但是至少人不會受傷。

錢德純同時轉達了聖荷西中部分局警長阿庫斯塔(Carlos Acosta)的訊息。她表示所有犯罪都有舉報的必要性，以便執法部門做好控管和避免同類犯案的發生。如果沒有舉報就等於沒有紀錄，那就好像仇恨罪案不存在一樣。另外警方也會在近期內增加徒步巡邏的警力嚇阻類似犯罪發生。

錢德純同時也是聖荷西第三選區的市議員候選人。她表示，灣區年長者只會越來越多，政府應該對老人院有配套措施。包括嚴格規定有門房管控出入，在高頻率犯罪區加強警力巡邏保障老人及婦幼的安全，另外也鼓勵年長者遇到類似情況一定要冷靜，記下對方特徵後報警處理。

如果需要政府製作不同語言的如何舉報仇恨犯罪手冊，可以上網下載https://www.hatecrimebook.com/

錢德純(右一)同時也是聖荷西第三選區的市議員候選人。她表示，灣區年長者只會越來越...
錢德純(右一)同時也是聖荷西第三選區的市議員候選人。她表示，灣區年長者只會越來越多，政府應該對老人院有配套措施。(錢德純提供)
預防犯罪專家MC Nguyen(左一)，及擔任翻譯的警員Eric Wang(左二...
預防犯罪專家MC Nguyen(左一)，及擔任翻譯的警員Eric Wang(左二)現場講解。(錢德純提供)

仇恨犯罪 聖荷西 非法移民

上一則

抗通膨 紐森計畫動用加州鉅額盈餘補助低收入戶

下一則

聖荷西3歲女遭驅魔死 母、舅、外祖父被捕

延伸閱讀

年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊

年長者如何避免仇恨犯罪 犯罪專家建議上網下載手冊
新研究：最想搬離城市 聖荷西居冠

新研究：最想搬離城市 聖荷西居冠
「1臥房型」租金2390元 聖地牙哥漲幅冠全美

「1臥房型」租金2390元 聖地牙哥漲幅冠全美
聖荷西重啟市府雇員口罩令 聖他克拉拉縣進入第6波疫情

聖荷西重啟市府雇員口罩令 聖他克拉拉縣進入第6波疫情

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

熱門新聞

妻子在旅途中檢測出感染新冠，舊金山加大醫學院院長瓦賀特推文分享他們的應對方式，以及一張妻子在檢測結果呈陽性前，在飛機上包得密不通風的照片。（取自推特）

出遊途中妻確診 加大醫學院院長這樣應對

2022-05-10 12:22
聖荷西被地產網站認為是最高比例想要搬離的城市。（記者李榮／攝影）

最想搬離的城市：北加聖荷西第一名

2022-05-12 19:31
名廚甄文達也遭遇仇恨事件，他機智回應。（記者劉先進 ／攝影）

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

2022-05-04 23:38
圖為柏克萊警方此前執法繳獲的槍枝。（取自推特）

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

2022-05-08 23:39
紐森批FTB汽油補助金將延後到10月發放，他表示DMV退款最快捷。（美聯社）

「1輛車400元」紐森再促退稅：DMV退款最快

2022-05-07 02:10
圖為舊金山市一處全新可負擔出租單位，位於市場街1177號。（本報檔案照）

舊金山、聖荷西房價 世界百大都會區最難負擔

2022-05-06 13:47

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊