聖荷西警宣導舉報仇恨犯罪 「記住對方長相、不需擔心身分」

這場「如何舉報仇恨犯罪」座談會市府及警方一共五位出席。左四為老人院代表，現年84歲的吳安琪。(錢德純提供)

仇視亞裔(Asian hate)或是仇恨犯罪 (hate crime)，近兩年經常登上媒體版面，如果真的遇到要怎麼辦? 日前聖荷西 犯罪預防部門與警政單位，特別前往位於市區的老人院舉辦講習，並發放中文版「如何舉報仇恨犯罪」，希望藉由宣導，讓年長者多了解如何保護自己和自身權益。

這場座談會舉辦的起因，是年初有位亞裔老人在市府廣場前休息時，無故被人從後方揍了一拳。由於現場並無目擊者，且老人也沒有看見對方，所以引發市中心老人院人心惶惶。

聖荷西社區委員會會長錢德純在得知這個問題後，經過協調才讓聖荷西犯罪預防部門以及警方派員這場舉辦座談會。警方也特別請了一位會說中文的警察Eric Wang充當翻譯。

預防犯罪專家MC Nguyen表示，很多被害人因為不會說英語和身體沒有受到傷害，而不了了之。但是這樣反而是讓仇恨犯罪者更加猖獗。所以除了肢體衝突之外，言語騷擾、威脅、吐口水甚至比手槍射擊的手勢都可以算是仇恨犯罪。雖然舉證上很困難，但只要記住對方的長相特徵(如膚色、髮型、年紀、身高、胖瘦、衣服以及是否有紋身)報案後就可以留下紀錄，這樣執法單位才能了解轄區內這些仇恨犯罪者的情況。

MC Nguyen強調，舉報人不需要擔心你的身分是不是合法。即使是非法移民 也不必擔心遣返和逮捕問題。加州公平住房及就業局和美國國土安全部不會收集移民信息。受害人也不必感到羞恥或無助，只要願意發聲、勇敢舉報仇恨犯罪，在背後有一整個社區支持，因為你的舉報不單單保護了自己，還有身邊的朋友。

強生(Scott Johnson)警官列舉了一些注意事項，提醒年長者可以互相提醒。比如說，隨身攜帶身分證件、避免攜帶大量現金、結伴散步或購物、進入車內後立即鎖上車門、出門前讓親友知道你的行蹤等等。另外坐大眾交通工具時選擇靠近車長的位置，以及打電話時盡量背靠牆，都可以預防歹徒突發犯罪。

強生還說，一般婦女以為肩帶皮包從左肩到右側背法是防止歹徒搶走的好辦法，但是這是非常危險的，因為在這樣的情況下遭到搶劫，反而被害人身體也會受傷。單邊側背雖然財物會損失，但是至少人不會受傷。

錢德純同時轉達了聖荷西中部分局警長阿庫斯塔(Carlos Acosta)的訊息。她表示所有犯罪都有舉報的必要性，以便執法部門做好控管和避免同類犯案的發生。如果沒有舉報就等於沒有紀錄，那就好像仇恨罪案不存在一樣。另外警方也會在近期內增加徒步巡邏的警力嚇阻類似犯罪發生。

錢德純同時也是聖荷西第三選區的市議員候選人。她表示，灣區年長者只會越來越多，政府應該對老人院有配套措施。包括嚴格規定有門房管控出入，在高頻率犯罪區加強警力巡邏保障老人及婦幼的安全，另外也鼓勵年長者遇到類似情況一定要冷靜，記下對方特徵後報警處理。

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