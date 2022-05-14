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舊金山華埠社區領袖 齊聲反對罷免博徹思

記者李怡╱舊金山報導
多位華裔民選官員齊聲反對H提案，反對罷免博徹思。圖為博徹思在集會上致詞。（Dixon Li供圖）
多位華裔民選官員齊聲反對H提案，反對罷免博徹思。圖為博徹思在集會上致詞。（Dixon Li供圖）

多名舊金山華裔民選官員、社區領袖、前任及現任法官、工會與舊金山市最大華裔租客及長者權益機構社區住客聯會，5月13日上午在華埠花園角廣場宣布反對H提案，反對罷免舊金山檢察長博徹思。

舊金山市退休高等法官鄧孟詩在集會中指出，「沒有任何一絲證據顯示將地檢官罷免，就能解決舊金山無家可歸者的問題，也不會使舊金山一夜之間變得安全。罷免地檢官的競選，就是利用亞裔社區近年發生的仇視亞裔罪案煽動居民。不要認同他們的煽動說法，要相信實際數據。」

舊金山市警察數據顯示，在博徹思上台後，舊金山市的罪案率下降；博徹思並且為少數族裔罪案受害人提供翻譯服務，以前法庭只為需要出庭作證又不懂英語的人提供翻譯，而博徹思推動不懂英語的受害人也可以有翻譯。鄧孟詩說，「這樣的檢察長不應被罷免。」

州眾議員丁右立也表示，「罷免應該用於非常緊急或嚴重的情況，不是用於推翻選舉結果，要罷免一個官員，應該是官員犯了嚴重罪行，但這場針對博徹思的罷免運動，絕對是共和黨推動的政治手段。」丁右立表示，這場罷免浪費資源，並不會使社區變得安全，要社區變得安全，「我們需要分工合作，由警察、地檢官及社區共同合作，方可解決治安問題，而不是在內部互相責怪。」丁右立呼籲，大家要關心民主權益，反對H提案。

社區住客聯會梁榮浩說：「博徹思非常重視華裔、重視長者，住客會會員堅決反對H提案，反對罷免博徹思。」「博徹思上任兩年，堅守崗位，有人說他未能適當檢控罪犯，但處理罪犯過程，不能只靠檢察長一個人，而是由警察、法官、地檢官三者合作處理案件，環環相扣」。

梁榮浩表示，博徹思上任以來，推行各項德政，「我們不應被一些別有用心的人放大負面新聞影響團結」。

許多社區人士也參加反罷免集會，華人進步會政治行動組成員黃春梅說：「我住在華埠近10年，華埠時不時會有搶劫案件，只不過很多時候沒有引起媒體的關注和特別報導；過去兩年多，美中關係緊張，尤其前總統川普帶領下的反華言論，疫情開始後，給病毒貼上『中國病毒』的歧視標籤，因此引起襲擊亞裔的暴力行為增加。」但不能把這些都算在檢察長頭上。警察局數據一直顯示，刑事罪案沒有明顯上升。解決安全問題，得從根源上制定方案。不要讓博徹思為政治鬥爭引起的種族分裂買單。

在集會中發言的還有前市議員李麗嫦、前任警察委員鄧新源教授、華裔社區領袖鄭小飛等。舊金山市高等法院華裔退休法官郭麗蓮、灣區捷運董事李正元、華人進步會行動基金行政主任劉茂琦等70餘人出席活動，反對罷免博徹思。

丁右立在集會上發言，呼籲華裔選民反對H提案，支持博徹思。（Dixon Li供圖）
丁右立在集會上發言，呼籲華裔選民反對H提案，支持博徹思。（Dixon Li供圖）

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