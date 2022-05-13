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8年來最慘 勇士大輸39分 灰熊追至2比3

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞賽前接受採訪時曾表示，比賽計畫是「痛揍他們」，不料勇士大輸。(美聯社)
柯瑞賽前接受採訪時曾表示，比賽計畫是「痛揍他們」，不料勇士大輸。(美聯社)

金州勇士11日晚客場以95比134慘敗於面臨淘汰的孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數被追到2比3。勇士狂輸39分，是隊史季後賽第五大輸球分差，也是2014年4月21日季後賽40分慘敗後、8年來最慘失利。灰熊全場134分，為隊史季後賽最高得分。

金州勇士11日晚客場以95比134慘敗孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數被追到2比3。...
金州勇士11日晚客場以95比134慘敗孟菲斯灰熊，西區半決賽大比數被追到2比3。(美聯社)

雙方第六戰將在勇士主場舉行。因傷未戰的灰熊核心莫蘭特（Ja Morant），一度在場邊狂喊「決戰搶七！」得到全隊最高19分的湯普森說，原本期望本場淘汰對手，「但球隊卻打得像一個空殼（沒有之前那麼強硬）」。

主教頭柯爾因新冠程式，繼續缺席。助理教練布朗代為執教。灰熊進攻，首節靠三分，次節依賴衝擊籃筐。首節三分12中7，38分中有21分是三分。次節開始，勇士場上只有魯尼一個正牌中鋒，其他球員湯普森、小波特、達米·李、普爾高度不夠，且聯防或換防時出現問題，讓灰熊輕易搶籃板，打成二次進攻。次節末段，勇士被灰熊打出了4比20的衝擊波，半場落後27分。

第三節，勇士大比數落後，柯瑞和格林就提前換下場。（記者劉先進／攝影）
第三節，勇士大比數落後，柯瑞和格林就提前換下場。（記者劉先進／攝影）

次節幾個重要回合，灰熊幾乎都是瘋狂衝筐，用高度和強硬碾壓勇士。安德森（Kyle Anderson）中投不中，克拉克（Brandon Clarke）搶進攻籃板補籃得分。接著，克拉克內線投籃，還利用勇士聯防的空隙、罰球線中投得手。下一回合，布魯克斯（Dillon Brooks）碾壓達米·李上籃不中，但克拉克搶籃板補籃得手。此後，布魯克斯強行突破打板，瓊斯（Tyus Jones）接亞當斯（Steven Adams）擊地傳球內切，布魯克斯同樣動作、右手面筐突破。勇士失誤，瓊斯搶投三分，亞當斯包夾下內線打成2加1。次節最後，還是瓊斯左手突破打板得分。

普爾只得到3分。（記者劉先進／攝影）
普爾只得到3分。（記者劉先進／攝影）

半場勇士籃板少了13個，進攻籃板只有2個，比灰熊少了11個。第三節灰熊裡突外投繼續拉大比數後，勇士鳴金收兵，換下柯瑞和格林。小波特（Otto Porter Jr.）打了12分鐘，因右腳酸痛而退場。勇士全場油漆區被打爆，只得到36分，灰熊為50分。灰熊抄截12次，比勇士多9次。灰熊籃板55個，助攻37個，分別比勇士多18和15個。依靠瘋狂的籃板，灰熊出手機會99次，比勇士多19次。灰熊7人上雙，傑克遜（Jaren Jackson Jr.）21分8籃板3助攻2蓋帽，貝恩（Desmond Bane）和瓊斯均有21分。克拉克11分7籃板。

灰熊教頭詹金斯（Taylor Jenkins）說，（經歷上場輸球），球隊很快反彈贏球。用球員的話來說，就是陣容有深度。「這樣說不是傲慢，而是自信，因為任何走上球場的人都能為我們帶來影響。」

金州勇士11日慘敗孟菲斯灰熊。(美聯社)
金州勇士11日慘敗孟菲斯灰熊。(美聯社)

湯普森說，這是糟糕的輸球，「從跳球起，就很難堪。我們沒有很好的移動。他們比我們更有侵略性，對手有30次罰球，我們只有13次。」

柯瑞14分4助攻。賽前接受採訪時曾表示，比賽計畫是「痛揍他們」（Whoop That Trick）。「痛揍他們」也是灰熊的非官方隊歌。當勇士大比數落後的末節，現場球迷高喊此歌。柯瑞在場上大笑，得到5分7籃板5助攻的格林則揮舞著毛巾和觀眾共舞。他表示，不尊重只在獲勝時帶來能量的人。當球迷噴的時候，必須接受、擁抱，「我很欣賞今晚的觀眾和他們為比賽帶來的能量。如果他們想唱這首歌，我們一起唱。」

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