咬臉、虐打兒子鎖浴室 東灣狠母被判刑18年

東灣狠母虐童被判刑18年。圖為示意圖。（美聯社）

今年4月，在27歲的聖利安住婦女布萊克（Shawanda Black）對9歲兒子濫施虐待的審判開始時，她曾對嚴重傷害罪、對兒童造成傷害的多項罪名、以及攻擊罪等多項重罪指控拒絕答辯。當局稱她的兒子被挨餓，經常受到毆打，並且大部分時間被鎖在浴室裡。法庭記錄顯示，布萊克將被判處18年有期徒刑，計畫於8月宣判。她是在法庭要選擇陪審團時提出認罪的。

布萊克自2020年1月被逮捕和指控以來一直在監獄 中，她將獲得在獄中度過的兩年時間的積分。

根據法庭紀錄，布萊克被捕時大約有六個月的身孕。 在去年提出的降低布萊克保釋金的辯護動議失敗後，她的律師在法庭記錄中寫道，由於指控的性質，她報告說在聖他利達監獄受到了獄警們的 「系統性虐待」。她稱在被捕後不久，在被戴上手銬時，預警們將她打倒在地，使她遭受腦震盪。三個月後，她在獄中生下了一個男孩，並聲稱警方授權醫生違背她的意願進行引產。

根據法庭紀錄，當時七歲的男孩從學校失蹤了一個月，而且也沒有去他父親的家，違反了監護協議的規定。當警官叫門沒有得到回應時，他們打開了公寓一扇未上鎖的門，拔槍走了進去。布萊克的兒子在一間浴室，穿著一件拖到腿上的T恤衫。他看起來營養不良，站立困難，渾身都是開放性傷口。警方作證說，浴室的墻壁上有血跡，並有漂白劑的味道。

這名男孩後來向警方報告說，他的母親幾天前 「用掃帚打我」，並強迫他在流血後清理自己的血跡。他告訴警方，她偶爾會給他餵麥片；如果他溜進廚房拿食物，她會因為他離開衛生間而打他。他告訴警方，她用皮帶和延長線打他，並在2019年聖誕節 前後咬他的臉頰。

檢察官 在法庭記錄中寫道，男孩的頭皮受到多處傷害，但沒有腦損傷。