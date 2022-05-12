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灣區上月物價飆 21年來最大漲幅 普通無鉛汽油全年漲43.5%

編譯組／灣區11日電
美國勞工統計局最新報告顯示，灣區消費者物價4月年增長率幾乎與21年來最大漲幅相當。（美聯社）
美國勞工統計局最新報告顯示，灣區消費者物價4月年增長率幾乎與21年來最大漲幅相當。（美聯社）

一份11日公布的最新政府報告顯示，灣區4月消費者物價飆升，漲幅幾乎與2月公布的21年來最高漲幅打成平手。

美國勞工統計局11日公布的報告指出，灣區4月的通貨膨脹率以每年5%的速度大幅上升，僅次於2月時的5.2%。根據聖荷西信使報（Mercury News）對追溯至1990年的數據進行分析，灣區今年至今的通膨年增長率，是2001年年中以來最高，這對居住在生活成本原本就高昂的灣區消費者來說，壓力很大。

雞鴨魚肉、早餐麥片、奶製品等食品成本、汽油價格和太平洋瓦電（PG&E）費率的大幅上漲，都是造成灣區通膨年增長率顯著上升的推手。

住在聖荷西的梁女士（Elizabeth Leong）11日在住家附近加油站接受採訪時說：「我是一個依靠固定收入生活的老人，所以物價飆漲對我的影響真的很大。」

勞工統計局的報告指出，全美4月的通膨年增長率高達8.3%，接近40年來的最高紀錄。經濟學家表示，灣區和美國的通膨年增長率有顯著差別，主要是因為在現階段通膨飆升之前，灣區的消費者物價就已經非常高，例如油價和住房成本早已遠高於美國其他地區，所以灣區的通膨增長率會低於全國平均。

灣區4月消費者物價全年漲幅最大的民生必需品包括：普通無鉛汽油上漲43.5%、家用天然氣上漲23.4%、二手車上漲22.3%、雞鴨魚肉蛋上漲19.3%、電力上漲18.2%、早餐麥片和烘焙食品上漲15.1%、在家煮食上漲13.9%、奶製品上漲12%、所有糧食上漲10.2%。

除了物價飆漲，消費者現在還面臨利率上升的威脅；因為擔心通膨會造成經濟失控，美國聯邦儲備局上周將利率提高了半個百分點，央行官員認為，穩步提高利率將有助遏制消費者物價飆升，然而加息也有可能抑制經濟活動和就業機會的增加。

燈塔經濟（Beacon Economics）經濟學家桑柏格（Christopher Thornberg）認為，美國可能正走向自1970年以來最嚴峻的經濟情勢，當時就業機會減少和高利率同時威脅到經濟，是一種罕見但具有破壞性的現象，稱為「停滯性通貨膨脹」（stagflation）。

桑柏格說：「美國經濟已經過熱、過度支出、過度膨脹，就像一輛汽車以120哩的時速，從山坡上朝一輛停在山下的卡車衝下來，但又擔心萬一剎車踩得太用力，會讓汽車打滑。」

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