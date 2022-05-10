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「想走得遠，就結伴前行」全國有色人種協進會挺反仇亞運動

記者王子涵／舊金山報導
全國有色人種協進會舊金山分會在第三浸信會教堂發表聲明支持亞太裔群體。（記者王子涵/舊金山攝影）
全國有色人種協進會舊金山分會在第三浸信會教堂發表聲明支持亞太裔群體。（記者王子涵/舊金山攝影）

全國有色人種協進會舊金山分會（NAACP）9日在費爾摩區（Fillmore district）的非裔美國人教堂「第三浸信會教堂」(Third Baptist Church）召開記者發布會，宣布將與亞太裔社區的兄弟姐妹們一起，抵抗種族歧視、種族霸權以及由種族歧視引起的暴力活動。

NAACP舊金山分會主席、民權活動人士、牧師布朗（Rev. Amos Brown）在會上表示：「如果你想走得快，就獨自出發；如果你想走得遠，就結伴前行」。

NAACP發表聲明表示，在過去的兩年，針對亞太裔社區的種族歧視和犯罪上升560%，這些無法讓人容忍的行為卻是那些自稱領袖的人們所導致，包括上一任總統利用亞裔群體作為新冠疫情的替罪羊。這些行為必須馬上停止，不允許種族歧視在這個以和平和愛命名的城市繼續下去。聲明表示，人們因逃離種族歧視而來到這個城市，而如今我們看到這些行為正在上升。

舊金山警察局警隊長威廉姆斯（Yulanda Williams）表示，我們的目標是聯合亞太裔社區及所有被邊緣化的社區，共同抵抗種族歧視和白人優越主義；「公共安全是所有人的基本權利，剝削亞太裔社區的民眾是不可以容忍的，我們有很多共同點，我們應該團結起來。」威廉姆斯說，「我們要確保司法體系對種族歧視的犯罪者施以法律維度下最嚴苛的訴訟。」

威廉姆斯在現場朗誦尼默勒的詩「First They Came」，以此呼籲所有少數族裔的人們反對仇視亞裔運動。「首先他們針對共產主義，我沒有發聲，因為我不是個共產主義者；然後他們攻擊了社會主義，我沒有發聲，因為我不是個社會主義者；然後他們將矛頭指向工會，我沒有發聲，因為我不是工會的一員；後來他們針對猶太種族，我也沒有發聲，因為我不是猶太人；再後來他們開始針對我，最後沒有人為我發聲。」

最後，NAACP呼籲舊金山市長布里德（London Breed）、市議會以及所有的民選官員共同為少數族裔發聲，共同阻止以種族歧視為動機的暴力犯罪。

種族歧視 舊金山 威廉

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