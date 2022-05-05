亞太裔傳統月慶委會表彰團體、個人 名廚甄文達等獲獎

亞太裔傳統月慶祝委員4日舉行活動，頒發獎項給亞裔團體和個人。（記者劉先進 ／攝影）

亞太裔傳統月慶祝委員會4日舉行活動，頒獎給亞裔 團體和個人；成立25周年的亞太島民文化中心（APICC）與成立50周年的科尼街工作室(Kearny Street Workshop)獲社區里程碑獎。獲得個人勵志成就獎表彰的有，NBC灣區新聞台的亞太裔記者Robert Handa 、名廚甄文達（Martin Yan）及來自菲律賓社區的表演者與編舞藝術家 Rudi Soriano。

在舊金山 前市長布朗和一眾民選官員的陪同下，舊金山市長布里德簽署正式公告，確認五月傳統月的名字，由亞太島民傳統文化月（Asian Americans and Pacific Islanders Heritage Month），改為亞太裔傳統文化月（Asian Pacific American Heritage Month）。

舊金山市長布里德參加亞太裔傳統文化月啓幕儀式。(記者李怡╱攝影)

今年舊金山的文化月系列活動，專注於構建社區包容和諧，增進各族裔互相瞭解，讓舊金山新生。亞太裔傳統基金會主席鄭可欣表示，今年傳統月的主題是「打造社區紐帶」，反映當前社會大環境。過去兩年來，亞太裔社區遭受疫情和仇亞情緒的雙重挑戰，亞太裔傳統月不僅是推廣亞太裔歷史文化的機會，更重要的是增進各族裔互相瞭解，希望有更多人參加本月的一系列活動。

布里德特別感謝舊金山亞太裔的貢獻，「這不僅僅是因為我們走在一起，而是我們如何在舊金山與不同種族和背景的人建立社區紐帶，我們如何在所有挑戰持續存在的情況下，繼續建立和加強整個世界上許多人之間的紐帶。」

現場的舞蹈表演。（記者劉先進 ／攝影）

她特別提及華埠舉行的功夫巨星李小龍 的展覽；「很多時候，當人們想到李小龍時，想到的是一個善於戰鬥的人。他是一個武術家，但他也是一個革命藝術家，當你思考舊金山這些活動的主題和紐帶的建立，這也是李小龍從事電影業被歧視時所做的事。甚至當他試圖將武術教給那些非中國血統的人時，他受到惡劣和不公平的對待，甚至受到自己人的不當對待，但他把人們聚集在一起，建立這些紐帶。」

布里德說，在非裔社區，李小龍是個英雄，他把人們聚集在一起，因為他的心靈有個性，他所代表的東西是普遍的，他利用這一點與各個社區建立了聯繫；「我們把他作為一個革命者來慶祝，不僅是亞洲社區可以以他為傲， 我們所有人都可以為之驕傲，他是將社區團結在一起的榜樣。」

舊金山市府行政官朱嘉文等頒獎，ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lin主持活動，州眾議員丁右丁右立也出席。今年的亞太裔文化月活動豐富，有電影藝術、小商業、閱讀文化、以及社區行動等。詳情可見：https://apaheritage.org/ 。