金山地檢處超過300實習生申請 史上最多

李蕙儀表示，語言協助是關注重點。（本報存圖）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）2日宣布，地檢處今年收到逾300份實習生申請表，申請人來自全國各地，其中近200人都是法律學院的學生。博徹思表示，地檢處一直收到才華橫溢、多元化背景的人才應聘律師、律師助理、調查人員、協助受害者專員和實習生等職位。今年申請地檢處實習計畫 的人數達到了歷史最高。

助理檢察官 兼社區聯絡員負責人布魯斯特（Cecily Brewster）負責地檢處的招聘工作。他表示：「我們很高興能夠看到來自全國各地的學生提交申請。他們希望來到這個美麗的城市工作，向為舊金山人民服務的優秀律師和工作人員學習。」

根據介紹，地檢處的「競爭性實習計畫」已經實行了幾十年。多個部門會在春、夏、秋季提供不同職位的實習機會，這也是地檢處招聘新律師和員工的主要來源之一。今年已有約75名候選人收到暑期實習的通知書。

自博徹思上任以來，受害者服務部擴招了近20多名新人，其中包括部門主管李蕙儀。她表示，受害者服務部比以往任何時候都更有能力支持舊金山市的犯罪受害者。

李蕙儀表示，我們辦公室將繼續為犯罪受害者爭取新的權益，確保所有非英語母語人士在出席法庭聆訊時都有口譯員服務，以確保每個罪案的倖存者都得到支持和安全。