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反墮胎男爬60層Salesforce大樓被捕 為引起公眾關注議題

編譯組／舊金山3日電
一名反墮胎人士攀爬舊金山Salesforce大樓被警方拘捕。（取自推特）
一名反墮胎人士攀爬舊金山Salesforce大樓被警方拘捕。（取自推特）

一名男子為了引起公眾對反墮胎議題的關注，3日徒手攀爬舊金山60層樓高的Salesforce大樓，在到達樓頂時遭到警方拘捕。

舊金山警方表示，警察獲報後，於上午9時21分到Mission Street 415號的Salesforce大樓，看到一名男子試圖徒手攀爬Salesforce大樓；警方於是封鎖街道，嘗試與男子對話，以便讓他安全重回地面，同時召來醫護人員在現場待命。

舊金山消防局也出動消防員前往現場，並在上午10時後推文要市民不要接近Salesforce大樓。從消防局在推特上傳的一張照片可以看到，這名男子當時已爬到大樓約三分之二高的地方。

根據民眾在社群媒體上發出的訊息，這名男子似乎自稱是「尊重生命蜘蛛人」（Pro-Life Spiderman），他攀爬摩天大樓是為了引起公眾對反墮胎議題的關注。

目前還不清楚這起事件是否與聯邦最高法院有意推翻具象徵意義、保護婦女墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）有關。

一段從Salesforce大樓內部拍攝到的影片顯示，這名男子在沒有使用任何繩索或其他安全措施的情況下，沿著大樓外窗戶之間的框架往上爬。在上午11左右，這名男子成功爬1017呎到達樓頂，在樓頂等候他多時的警察隨即將他逮捕。

警方稍後公布這名男子是22歲的迪翔普斯（Maison Des Champs），來自拉斯維加斯，他以擅闖他人物業和拒捕理由被逮捕，但目前已獲釋。

從電視畫面可以看到攀爬舊金山Salesforce大樓的男子沒有做任何安全措施。（...
從電視畫面可以看到攀爬舊金山Salesforce大樓的男子沒有做任何安全措施。（電視新聞截圖）

舊金山 墮胎 警察

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