加州推新政 助首次買房者

州府對初次購屋者推出可寬免房貸計畫。首次購屋者可向貸款單位借10%購屋頭期款。(Getty Images)

加州 州府為提高加州居民擁有房產比例，對初次購屋者推出可寬免房貸計畫。根據這項「營建公平寬免計畫」(Forgivable Equity Builder Loan)，首次購屋者可向貸款 單位借10%購屋頭期款，且住滿五年之後，可取得貸款寬免保護。

合格申請貸款者，家庭收入須為其居住縣轄區中間家庭收入的80%以下。如以灣區 來看，中間家庭年收入12萬元以下的首次購屋者，均可申請這項寬免計畫。

加州參、眾兩會議員同意撥款1億元，提供協助首次購屋者購買房產，其目標是協助有能力繳付貸款，可是沒有能力付頭期款的勞工家庭購買房產。

加州住屋金融機構 (the California Housing Finance Agency) 發言人強森(Eric Johnson) 表示，州府鼓勵民眾以長期擁有房產方式，儲蓄多世代性財富。目前對非裔、西語裔，以及一些移民社區而言，擁有長期房產世代性財富比例較低。

灣區房價目前已飆到歷史新高。根據加州房地產業者協會 (California Association of Realtors, CAR)，灣區今年3月間中間房價為140萬元，而且購屋頭期款高達房價20%，這遠非一般有意購屋者的能力範圍之內。此外房貸利率提高，購屋民眾每個月必須多繳好幾百元房貸。

根據CAR調查，直到2021年年底，灣區有能力購買中間價位獨棟屋家庭，只佔全部居民五分之二。如欲購買一棟100萬元獨棟屋，最低年收入必須達到15萬元。

房地產網站Zillow資深經濟學家塔克表示，提供10%購屋頭期款借貸意義重大，且寬免貸款可讓自有屋民眾早日得到平等的社會地位。另外寬免性貸款可讓購屋民眾住滿五年後，重新貸款到一家利率較低的房貸機構。

塔克同時表示，灣區首次購屋者面臨嚴峻考驗，因為目前房貸利率已飆高到5%以上。房價上揚加上房貸利率提供。灣區目前購屋者每個月平均繳納貸款與利息，比起一年前高出37%。這對大多數民眾而言，實已超出可負擔範圍。