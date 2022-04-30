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聖荷西→麥塞德段高鐵 加州核准開辦 2031年啟用

編譯組／灣區29日電
加州高鐵項目支持人士認為，高速鐵路是連接加州低收入內陸與繁榮海岸的方式之一。圖為靠近佛萊斯諾高鐵路段建設情況。(美聯社)
加州高鐵項目支持人士認為，高速鐵路是連接加州低收入內陸與繁榮海岸的方式之一。圖為靠近佛萊斯諾高鐵路段建設情況。(美聯社)

加州修建可在中谷和矽谷之間通勤的高速子彈列車計畫，也是連結低收入地區及可負擔房屋與沿海高薪科技業的交通路線。本周，該計畫向前邁進重要一步，加州高鐵局簽署了90英里的延長路線，連接聖荷西與麥塞德(Merced)路段。

加州高鐵局董事會28日一致批准了聖荷西和麥賽德之間路段計畫與環境許可。目前，高鐵局估計這個路段將於2031年開放啟用，儘管這個項目一再面臨延誤與成本超支。中谷地區高鐵建設已經進行約7年，但此為高鐵局首次批准將火車軌道延伸至沿海地區。

高速鐵路火車系統估計可在約一小時內，將佛萊斯諾(Fresno)與聖荷西之間通勤乘客送達，現在往來交通時間約需3小時。

前高鐵局主席李察德(Dan Richard)表示，路段延伸將有助加州解決不同地區之間的就業與住房不對等問題。他指出，加州分為沿海與內陸地區，高鐵是一個關鍵因素，除了是快速火車外，還能統合整個州，並平衡較未開發與較繁榮地區。

從計畫初始，項目支持人士就將子彈列車作為連接加州低收入內陸與繁榮海岸的方式之一。州與地方領導人士認為，麥賽德-聖荷西延伸路段將協助加州實現此願景。聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)聲明表示，完成這個至關重要的高速鐵路計畫，有助於加州擴大經濟機會與可負擔住房，這是兩大關鍵目標。

聖荷西與麥塞德高鐵延伸路段是整個加州高鐵項目500英里第一階段的一部分，計畫目標為連接舊金山與洛杉磯。隨著矽谷擴建計畫的批准，已有近第一階段400英里路段被批准進行建設。

加州選民2008年通過99.5億元的高速鐵路公債經費，並承諾資金將用於協助建設時速220英里的高速鐵路，在3小時內協助乘客通往加州最大兩個地區之間。

當局指出，灣區高鐵計畫第二階段從聖荷西到舊金山，預計將於今年夏天獲得環境許可，並預估將在2033年啟用。項目計畫在舊金山國際機場、第四街(Fourth Street)與國王街(King Streets)的加州火車米慎灣車站(Mission Bay station)以及Salesforce轉運中心地下室建立高速鐵路車站。

加州 聖荷西 低收入

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