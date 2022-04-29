維護華埠治安 阿縣4 議員候選人提政見

阿拉米達縣第三區縣議員候選人見面交流會。（記者劉先進／翻攝）

屋崙華埠 聯盟，屋崙華埠商會和屋崙華埠社區促進會（OCIC）日昨聯合舉辦阿拉米達縣第三區縣議員候選人見面交流會。

四個候選人均有從政經歷。分別是，前阿拉米達市華裔副市長華裔譚蓮娜（Lena Tam），屋崙副市長、不分區市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan），前聖利安住（San Leandro）市長格蘭特（Surlene Grant）和前屋崙學區學委加基士巴（David Kakishiba）。前任縣議員陳煥瑛在交通事故中不幸去世，職位空缺。競選將在6月舉行。

四人27日均表示，會支持屋崙華埠的老人護送計畫。

格蘭特：盼增犯罪預防措施

候選人格蘭特說，希望增加犯罪預防措施。（記者劉先進 ／翻攝）

對於社區的長期公共安全目標，格蘭特強調，希望增加犯罪預防措施。比如，進行公共安全和心理健康 的教育活動，在聖利安住，亞裔市民喜歡把鞋子留在屋外，容易成為犯罪目標，這種習慣可進行改變，「警務和公共安全之間是有區別的。我希望社區與官員有融洽的關係。希望我們與那些提供公共安全服務、而不一定是警務服務的人，有溝通關係，以預防犯罪。」她還提出，打造心理健康導航員，引導幫助家庭打破官僚主義，社會服務、醫療服務和行為服務。

譚蓮娜：加強心理健康服務

華裔候選人譚蓮娜說，長期公共安全目標來看，要加強心理健康服務。（記者劉先進／翻攝）

譚蓮娜說，長期公共安全目標，要加強心理健康服務。舊金山目前有一些項目效果很好，如利用聯邦資金和MediCal精神健康護理撥款服務。目前，心理健康護理專業人員短缺，特別是那些具有文化和雙語能力的專業人員。阿縣有很大的機會來確保資金。在州長的預算中，有30億元相關資金，根據第63號提案，還有30億撥款。阿縣可獲得一些資金，以增加長期安全的心理健康護理服務。在執法部門和社區間打造良好的夥伴關係。

「區域和阿縣的每一個執法機構都人手不足，有了這個項目，可以為老年人提供安全感，無論他們是購物還是去看醫療專家。從長遠來看，這將是非常重要的。顯然，不可能在社區任何角落遍布警員（來預防犯罪）。」

加基士巴：挺護送老人計畫

候選人加基士巴說，阿縣必須投資，避免被判刑的人再次犯罪。（記者劉先進 ／翻攝）

加基士巴說，希望努力，讓阿縣投資護送老人的計畫。阿縣需要籌款，擴大短期和長期公共安全的投資。阿縣負責監督社區緩刑的1000名年輕人和1000名成年人。實際上，那裏很少有監督，更不用說支持。這些人中的許多人在緩刑期間沒有資金，正在努力維持穩定的就業和住房機會，以及大量的醫療和行為健康需求。阿縣必須投資，避免被判刑的人再次犯罪。

卡普蘭：擴大心理工作培訓

候選人、屋崙市議員卡普蘭說，阿縣應擴大社區移動援助回應者計畫。（記者劉先進 ／翻攝）

卡普蘭說，自從雷根總統以來，加州拆散了心理健康系統，導致有許多需要心理健康支持的人，沒有得到幫助。她將努力擴大社區心理健康，在社區提供診所和服務，以便民眾更早接觸資源，而不是等待危機發生或最終被關進監獄。如此以來，情況更糟糕，費用更高，有更多痛苦。

卡普蘭說，阿縣需要招聘和培訓更多的心理健康工作者，新一代的護士和醫生及其他重要的一線工作人員。她將提議，使用就業培訓資金和其他補助金，資助人們接受培訓，在培訓期間可支付工資。讓他們在社區工作，擴大心理健康服務的數量和文化能力。

屋崙有類似問題。此前，當有人遇到心理健康挑戰時，人們會致電911，一個沒有接受過心理健康培訓的武裝警員，會到現場處理。屋崙爭取並贏得數百萬州撥款，啟動社區移動援助回應者計畫（簡稱MACRO），即在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警，讓警方專職處理嚴重的暴力犯罪。「我們需要擴大這種工作和縣內試點，提供更廣泛的服務。大幅增加可負擔住房、增強就業培訓和就業安置計畫。幫助人們重建生活。」