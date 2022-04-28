灣區勞工宣言 為必要工人加薪添福利

勞工聯盟發表宣言，呼籲地方和州政府考慮第一線必要行業勞工福利。（記者李怡／攝影）

4月27日星期三，「移民工人和有色人種工人聯盟」在舊金山 市政府門前舉行新聞發佈會，發表「灣區必要行業工人宣言」（Bay Area Essential Workers Agenda），表達了在疫後經濟復甦過程中，必要行業勞工所需的政府政策支持。宣言呼籲地方和州領導人，將更多資金投入工人家庭，提升工人的工資和福利，保證在就業市場上的發言權，尊重工人的權益，維持基本生活標準，幫助他們獲得優質工作的途徑。這項勞工宣言，是「聯盟」在對1400多名必要行業工人進行調查後制定的。

勞工代表到市議員辦公室，要求保護前線勞工權益。（記者李怡／攝影）

舊金山市議員陳詩敏在新聞發布會上表示，「灣區已從聯邦政府獲得數億美元，用於新冠疫情 中的經濟復甦。但到目前為止，政府對資金的分配大都集中在支持行政總裁和企業主，而忽視對工人家庭生計的關心和投入。民選官員有責任幫助必要工人，為灣區帶來真正的復甦，例如，創造高質素的就業機會和職業培訓計畫。我們應該與必要行業的勞工站在一起。」

華埠社區散房組織員羅玉蓮介紹，「在一線必要勞工群體中， 許多人一直不敢請假，擔心被雇主報復，這種威脅疫情間時時存在。」她講述在女兒成長的過程中，因害怕被雇主報復不敢請假，既想保住當時收入微薄的工作，又想陪伴女兒過周末的兩難境地，以及因為艱難維繫勞工關係而錯過對孩子陪伴的遺憾。羅玉蓮說，必要行業的工人有發聲和獲得尊重的權利，這需要政府投入資源，並加大對勞工權益的教育宣傳，讓每個必要行業勞工有保護自己合法權益的認識。

參與發布會的華裔勞工。（記者李怡/攝影）

華人進步會(CPA)政治主任林德樂說道，疫情後經濟的復甦，離不開第一線必要工人的勞動。但調查的數據顯示，4四分之三的受訪勞工曾在疫情中失去過工作，三分之二的人無法獲得失業保險，超過一半的人無法獲得帶薪病假。超過四分之一的人表示，他們不會舉報雇主的報復和刁難行為。

林德樂表示，很多勞工默默忍受，是因為擔心雇主會對發聲的員工搞小動作報復，諸如減少做工時間，設法為難員工等。即使將雇主的違規行為投訴給加州勞工部 ，也得不到及時的回應和保護。要真正可以保護工人，執法方面首先要加強，同時讓雇員對勞動法有基本的認識。他說，「華人進步會可以為相同遭遇的工人爭取權益，希望華裔社區工人應意識到，你不是一個人在戰鬥，權益受到威脅時要積極發出你們的聲音。」

參加發布會的各族裔工人代表表示，之前舊金山對於必要工人照顧不足，多是處於預算縮減狀態，但是今年舊金山前所未有地獲得聯邦經濟復甦撥款，是時候了，舊金山應該要把勞工的利益放在第一位。

參與新聞發布會的包括華人進步會 、灣區非裔工人資源中心 (BABWRC)、菲律賓正義倡導會 (FAJ)、菲律賓社區中心 (FCC)、婦女集體會/多洛雷斯街社區服務臨時工計劃 (DSCS)、團結活躍婦女會( MUA)、工人聯合會 (TUWU)。以及其他勞工夥伴團體，包括東灣可持續經濟聯盟 (EBASE)、北灣正義工作會、舊金山巿正義工作會、美國工作夥伴會 (WPUSA)等。