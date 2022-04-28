反對關校 屋崙教師明天罷工 屋崙港關閉1天聲援

屋崙教育協會代表法里亞斯表示，學區有不公平勞動行為，教師罷工並不違法。（記者劉先進／攝影）

由於招生不足，債務增加和9000萬的預算缺口，屋崙學區 決定在今年和明年關閉或合併11所學校。屋崙教育協會（ Oakland Education Association ）、「學校和勞工反對公共資源私有化」（Schools and Labor Against Privatization）組織、國際碼頭與倉儲工會聯盟（ILWU）第10分部和家長等，27日在屋崙港舉行記者會表示，屋崙教師將在29日舉行一天罷工 ，屋崙港也會關閉一天，呼籲學區和城市投入資源，避免學校關閉。

勞工和家長還反對在屋崙港建設運動家職棒隊（A's），認為私有化計畫衝擊工人階級社區，破壞工會工作，並使灣區的低收入居民流離失所。

學校和勞工反對公共資源私有化、國際碼頭與倉儲工會聯盟成員威利斯（Trend Willis）說，運動家準備在屋崙港建球館，但球館資金本可以更好地用於拯救更多的公立學校。「從疫情中，我們已經瞭解到現實有多麼糟糕，我們對港口財產的需求有多大，對貨物運輸的需求有多大，市民對物資的需求有多大。你必須有一個可行的港口。多年來，屋崙港的基礎設施一直被忽視。同樣多年來，公立學校的基礎設施一直被忽視。我們不明白，屋崙怎麼會拿出12億建設球館？球館所需的12億，肯定會拯救屋崙這些關閉的學校。

國際碼頭與倉儲工會聯盟成員威利斯表示，屋崙將在港口建設棒球館，這些錢可以用於避免關閉學校。（記者劉先進／攝影）

家長騰布（Azlinah Tambu）表示，她的兩個孩子在Parker K-8學校讀書，該校和社區日學校（Community Day）都將在今年關閉。這兩所學校是城市最需要的學校，為本市最危險地區的青少年服務，位於seminary和第82大道之間的第六區。大多數Parker K-8的學生都是步行上學，學校有一個系統，為幼稚園到八年級提供服務。隨著這所學校的關閉，孩子們將不得不走很遠的路，到由學區隨機選擇的學校讀書。初中生最近的學校，離這裡有25個街區以上。這意味著，孩子將不得不在加州最危險的社區內走很長的路。孩子在去新學校的路上會遇到槍擊，人口販賣，可能被車子撞倒。有這麼多的危險可能發生。

家長們反對屋崙學區關閉學校。（記者劉先進／攝影）

她表示，社區日學校在第六區的另一所學校，已被定為立即關閉。「這是一所能提供第二次機會的高中，為區域和全市最危險的兒童服務。這些是被其他學校開除的孩子最後的機會，要麼被常規的學校接收就讀，要麼可能最終被送入少年監獄。隨著學校的關閉，那些犯了錯誤的孩子將去哪里？我們將如何幫助他們成為社會的有用成員？我最擔心的是，隨著學校的關閉，公共教育和監禁之間的差距變得更小，在這個城市的一個地區，我們的許多青少年被監禁。作為家長、教師、工人和社區成員，我們要站出來，為最需要的公共教育資源而鬥爭。」

對於學區稱罷工違法的說法，屋崙教育協會代表法里亞斯（Divya Farias）表示，罷工並非非法，是因為學區不公平的勞動行為。在2019年，屋崙教師罷工，是為了獲得更好的薪酬。當時學區與教師達成集體談判協議，在決定關閉學校前，將有一年的社區參與反饋過程。學區還答應，在關閉學校前，會有一個公共影響分析，但學區在這兩方面都有違反承諾。在協議後，學區投票通過了一項決議，將其簽署為學委政策。學區正在違反自己的政策和合同。「此外，我們提到的對非裔學生的賠償問題的決議，關閉學校對公平的影響。基於這一切，我們向公共雇員關係委員會提出，學區有不公平行為，這導致出現不公平行為的指控，工會可以因此而罷工。根據律師意見，罷工是非法的說法，沒有根據。」