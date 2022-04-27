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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

公共負擔規定擬放寬 移民受惠 總檢察長聯盟喊讚

記者劉先進／屋崙報導
美國國土安全部希望修改川普時代定義的公共負擔條例。州總檢察長邦塔和紐約州總檢察長詹姆斯，帶領21個總檢察長組成聯盟，稱讚國土安全部的努力。（記者劉先進／翻拍）
美國國土安全部希望修改川普時代定義的公共負擔條例。州總檢察長邦塔和紐約州總檢察長詹姆斯，帶領21個總檢察長組成聯盟，稱讚國土安全部的努力。（記者劉先進／翻拍）

美國國土安全部希望修改川普時代定義的公共負擔（public charge）條例，放寬規定。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）和紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）26日聯合宣布，帶領21個總檢察長組成聯盟，發出評論信，稱讚國土安全部的努力。

聯邦政府的長期指導意見，將公共負擔定義為主要和永久依賴公共現金援助來維持收入，或享受由政府支付的機構進行長期護理的人。根據移民和國籍法，可能成為公共負擔的非公民一般不允許進入美國，也沒有資格成為合法的永久居民。

川普政府試圖擴大公共負擔的定義，並宣布，多個援助計畫會被納入公共負擔考量。包括通過聯邦資助的Medicaid計畫使用醫療保健，通過補充營養援助計畫使用營養和食品支持，以及第八節住房援助等。本報曾報導，灣區至少四位持綠卡的華人，之前曾享受過醫保等福利，因擔心政府秋後算賬，害怕罰款、坐牢或被驅逐，索性放棄綠卡回到中國。

在全國各地法院裁決阻止川普定義的公共負擔規則後，聯邦政府於2021年3月正式撤銷該規則。國土安全部曾在2月發布聲明說，正在進行一個公開和公平的規則制定過程，以建立一個新的法規，歡迎公眾提出意見。

根據擬議的規則，國土安全部建議，將在任何時候都可能成為公共負擔的定義，改為「可能主要依靠政府來維持生計」。根據長期以來的機構慣例，國土安全部建議，考慮不將補充安全收入（SSI），貧困家庭臨時援助（TANF）計畫下用於維持收入的現金援助，如食品和營養援助計畫，包括補充營養援助計畫（SNAP）等作為公共負擔依據。

邦塔表示，公共項目是支持社區福祉的一個關鍵部分。移民社區應該知道，如果他們有需要，可以且應該獲得這些服務。「特別是在疫情中，我們親眼看到，無論來自哪里，健康和安全都是相互關聯的。拜登政府提出的公共負擔規則承認了這一重要原則。我們敦促迅速採取行動，最終確定這一規則，這將有助於各州保護所有居民的健康、安全和福祉。」

在評論信中，上述聯盟建議，擬議的規則與公共負擔的既定含義是一致的，將改善對公共福利使用的不必要的寒蟬效應，使各州能夠更好地應對疫情和未來的公共衛生緊急狀況，支持各州居民的整體福祉，減少各州運作的不必要成本。

公共負擔 國土安全部 川普

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