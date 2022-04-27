今年7.1後出生加州居民 將獲最高1500元助學金

紐森26日與Bryant小學一年級學生一起，將K2C項目的第1100萬元存入學生的儲蓄帳戶。（紐森辦公室提供）

2011年由時任舊金山 市長的紐森 （Gavin Newsom）提出的舊金山幼兒園至大學項目（Kindergarten to College program，簡稱K2C），創立以來已經資助近5萬名舊金山公立學校學生共1100萬元。為慶祝該項目創立十周年，州長紐森26日與州財務長馬世雲（Fiona Ma）、舊金山市長布里德（London Breed）和舊金山財務長何世豪（Jose Cisneros）共同宣布，所有在今年7月1日之後出生的加州居民，都會得到一個最高存有1500元助學金的儲蓄 帳戶。

加州州長紐森（Gavin Newsom）26日與Bryant小學一年級學生一起，將K2C項目的第1100萬元存入學生的儲蓄帳戶。該計畫起初是由紐森與何世豪提出的，為每一個進入舊金山公立幼兒園的兒童自動開設一個儲蓄帳戶，每個人獲得50元的公共資金。

紐森去年將K2C計畫更進一步，他提出了全美最大的州大學生儲蓄帳戶計畫，為加州每個符合條件的低收入學生提供至少500元。研究表明，當學生擁有一個自己名下的儲蓄帳戶時，即便存款不超過500元，上大學的可能性也將提高到原來的三倍，而大學畢業的可能性提高到原來的四倍。 紐森26日與Bryant小學一年級學生一起，將K2C項目的第1100萬元存入學生的儲蓄帳戶。（紐森辦公室提供）

紐森表示，大學儲蓄帳戶將成為數百萬孩子成功進入大學的機會。「我們在舊金山提出的計畫已經為數千名孩子的未來投資了1100萬元，因此我們將在全州範圍內繼續實行該計畫，讓每個加州學生都能為大學做好準備。」紐森說。

新開設的學生儲蓄帳戶有25元的基礎存款，若學生申請線上帳號將得到75元的激勵金。低收入學生將獲得500元的基礎存款，遊民和寄養兒童將獲的另外500元的存款，總金額最高可達1500元（即經歷無家可歸的低收入寄養兒童）。紐森表示，在未來的60天內，將為大約350萬名學生開設第一批帳戶，之後每年將新增30萬學生帳戶。

舊金山的K2C項目是全美首個為兒童創立存儲帳戶的項目，該項目取得的巨大成功也迅速被其他州複製。根據統計，超過39個州推出了相似的助學計畫，共惠及超過120萬兒童。

何世豪說：「我們提出K2C是為了讓我們公立學校的每一個學生都明白，他們值得一個美好的未來。比錢更重要的是，孩子和他們的家庭已經為上大學的話題進行了數百萬次的對話。」