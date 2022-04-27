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成本高10倍… 鼠肉貓糧上市 顧客驚訝又感興趣

編譯組／北加綜合報導
卡梅爾寵物食品公司推出含鼠肉貓糧。（取自臉書）
卡梅爾寵物食品公司推出含鼠肉貓糧。（取自臉書）

曾經在卡梅爾（Carmel）地區擁有三家寵物店的55歲的拉德克利夫（Tom Radcliffe），經常聽顧客抱怨他們的貓有多麼挑剔，不喜歡它們的貓糧。現在，賣掉他的商店並尋求了一些專家的幫助後，拉德克利夫正在用老鼠製作貓糧，他的罐頭產品Mouser，剛剛在灣區附近上市。

在商業化運作一個月後，Mouser在加州、亞利桑那州和內華達州的寵物和飼料商店出售，拉德克利夫預計最早將在下個月擴展到俄勒岡州、華盛頓州和愛達荷州。南灣金寶市的Pets and More是灣區眾多剛剛開始銷售Mouser的商店之一，該店經理說顧客對該產品的反應是又驚訝又感興趣。

四個版本的Mouser分別是：Field Hunter，以雞肉為主導成分；Forest Hunter，以火雞為主導；Pond Hunter，以鴨肉為主導；以及Brush Hunter，以兔肉為主導。消費者可能必須為他們的寵物提供不同口味的Mouser，以確定他們最喜歡的口味。

拉德克利夫說，每罐的老鼠用量是商業機密，說小鼠 「貴得離譜」，其肉的價格比雞肉、火雞、鴨肉或兔肉高10倍左右。他不使用實驗室研究用的小鼠，而是從繁殖嚙齒動物的專業生產商那裡購買，那裡的小鼠是用來喂養寵物蛇和野生動物康復中心的受傷貓頭鷹。為了開發配方，拉德克利夫開始在家裡混合原料，並由動物營養顧問和現在生產Mouser的芝加哥罐頭廠的工作人員幫助他完善了食譜。

5.5盎司罐裝的Mouser的零售價格不同。Pets and More公司收費2.39美元；在Aptos Feed & Supply，它的價格是1.99美元，是大賣場Friskies的三倍，但仍使該品牌處於優質貓罐頭食品的正常範圍。

拉德克利夫參觀了罐頭廠，觀察製造過程，其中包括在壓力下將罐裝寵物食品加熱到華氏250度左右以確保安全。「這一切都經過了非常嚴格的審查和研究，」拉德克裡夫說。

拉德克利夫目前在鼠肉貓糧業務方面似乎沒有面臨競爭，但隨著弗蘭肯鼠Frankenmouse的潛在市場首次亮相，這種情況可能很快會改變。一家由史丹福大學微生物學家共同創辦的名為 「因為動物」的公司，計畫在今年推出實驗室培育的寵物肉食品。這家初創公司的貓用無害獵鼠餅乾，由 「培養的老鼠 」製成，已經可以預購。

拉德克利夫相信，一旦疫情驅緩，Mouser貓糧的銷售會像 「火箭直衝天際」般。

灣區 加州 史丹福大學

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