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北加州婦人困風雪中 6天靠吃優格、雪水倖存

編譯組／灣區25日電
拉森縣警方表示，一名北加州婦人被困風雪中六天靠吃優格倖存。(圖取自拉森縣警長辦公室官方臉書)
拉森縣警方表示，一名北加州婦人被困風雪中六天靠吃優格倖存。(圖取自拉森縣警長辦公室官方臉書)

根據北加拉森縣(Lassen County)警方表示，一名婦女先前被困在北加州偏遠森林的風雪當中，在被雪覆蓋的泥濘道路上滯留六天，靠吃優格倖存。被困期間，她每天吃一個優格並吃白雪以保持水份求生。這名失蹤婦女已被尋獲。

據縣警長辦公室報告，52歲的古勒特(Sheena Gullett)是拉森縣小谷社區(Little Valley)居民，下雪天裡，她所搭乘卡車在44號公路旁的一條林道停車後，與同伴分開了。在警方於20日找到她之前，靠優格與雪水活了下來。

報告指出，古勒特與48歲友人洛尼奇(Justin Lonich)開車沿著泥濘林道駛往小谷地區，但被路況困住。兩人在車上停留一晚，醒來發現卡車電池已沒電。然後出發步行，回到44號公路。

洛尼奇告訴警方，古勒特在靴子鞋底脫落之後脫隊，由於大雪，他轉身欲找人卻無法找到她。在找到避難所並生火取暖後，洛尼奇於17日抵達44號公路，並搭便車前往附近蘇森維爾(Susanville)，通報古勒勒失蹤。

因為洛尼奇不熟悉卡車被困住的區域，包括警局人員、林務局工作人員與加州公路巡警每天都在地面並透過直升機搜索，但由於惡劣氣候而搜尋受阻。搜索人員於20日找到古勒特。她告訴救難人員她看到直升機，卻因為卡車位於樹林茂密地區，救援人員無法看到她。

拉森縣警局警官沃金瑞奇(Lt Dave Woginrich)在報告中表示，找到古勒特時，她非常情緒化，但身體狀況還可以，並接受醫療人員評估。古勒特描述事發細節與洛尼奇敘述內容相同，說明他們兩人是如何分開脫隊的。在被困在雪地六天裡，她每天吃一盒優格，沒有水喝，一直吃雪補充水份。

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