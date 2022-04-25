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加州染新冠病例 較3月大增50%

編譯／灣區24日電
包括灣區在內，美國三分之一地區過去一周內，新冠感染人數大幅增加。（中央社）
包括灣區在內，美國三分之一地區過去一周內，新冠感染人數大幅增加。（中央社）

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，包括灣區在內，美國三分之一地區過去一周內，新冠感染人數大幅增加。凱瑟醫院健康新聞主編龔德醫師(Dr.Celine Gounder)指出，紐約州過去兩周新冠病患住院人數增加30%以上。美國東北部目前情況可能是灣區即將面臨的先兆。

去年冬天，Omicron變種病毒傳染力強，從12月到1月間疫情急速惡化，隨後2月、3月間，感染人數大幅下跌。美國民眾終於鬆了一口氣。

然好景不常，隨著Omicron變種病毒亞型BA.2與另一種亞型BA.2.12.1出現。美國目前新冠感染人數比3月底高出70%。雖然仍遠不及去年冬天那麼嚴重。此外美國新冠住院病患3月間大幅下降，現在開始回升。

加州一地感染新冠病患比3月底時增加50%。灣區各地，三分之二廢水處理廠發現廢水所含新冠病毒數量增加。

美國已接種疫苗民眾達三分之二，45%民眾已打了加強針，此外許多民眾感染Omicron變種病毒復元，體內產生抗體，因此雖然歐洲、亞洲感染亞種病毒BA.2人數大幅增加，專家仍無法確定新型亞種病毒在美國產生的衝擊多大。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪表示，BA.2亞型病毒傳染力顯然持續增強，希望感染人數不...
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪表示，BA.2亞型病毒傳染力顯然持續增強，希望感染人數不至於大幅飆升。（本報檔案照）

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪醫師(Dr.SaraCody)上周於聖縣縣議會表示，BA.2亞型病毒傳染力顯然持續增強，希望感染人數不至於大幅飆升。她說，南灣與整個灣區防疫力似乎相當不錯，疫苗接種率高，許多民眾感染Omicron變種病毒復元，體內自然產生抗體。這也是BA.2雖然傳染力更強，可能不會像Omicorn變種病毒在灣區大幅傳染的主因。

雖然如此，柯迪強調，過去兩年新冠疫情的經驗，讓人們學會謙虛，不可過於自大，應該要做的防範工作，仍然要做，並且注意整個疫情發展。

柏克萊加大公共衛生學院榮譽教授史瓦茲伯格醫師(Dr.JohnSwartzberg)指出，亞型BA.2.12.1傳染力比BA.2強，然而跡象顯示，BA.2.12.1亞型毒性並沒有更強。雖然如此，旅客與使用公共交通工具民眾仍需戴上口罩。洛杉磯縣公衛官員強令前往機場與使用公車民眾繼續戴上口罩。

柯迪強調，新型變種病毒傳染力強，對民眾都一樣。雖然病毒毒性沒有增強，萬一疫情擴大，住院人數與死亡人數將會增加。根據新出爐數據，加州死於Omicron變種病毒人數，高於去年夏天Delta變種病毒，雖然Omicron的毒性較輕。

柯迪說，新病毒毒性沒有增強，住院率與病患死亡率不會提高，可是新病毒傳染力增強，感染人數將會增加，住院人數也會大幅提高，醫院仍會面臨病床、人手不足壓力。這也是上次Omicron疫情爆發時，聖縣醫院面臨更大壓力，許多人死於Omicron疫情主因。

變種病毒 Omicron 疫情

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