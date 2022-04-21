中斷2年首回歸… 金門公園大麻狂歡節 5萬人一起呼

超過5萬人湧入金門公園，享受節日樂趣。（記者王子涵／舊金山攝影）

舊金山 4．20大麻 狂歡節周三（20日）上午在金門公園（Golden Gate Park）拉開帷幕，這也是在疫情 大流行中斷兩年後，該活動的首次回歸，組織者原估計將會有超過2萬人參加。

疫情之前一年一度舉行的420大麻狂歡節，已經成為一個國際反主流文化的節日，在這一天人們會聚集在一起慶祝和消費大麻，以此倡導大麻的自由化和合法化。

超過5萬人湧入金門公園，享受節日樂趣。（記者王子涵／舊金山攝影）

根據20日當天現場的情況，有超過5萬人湧入金門公園。人們身穿印有大麻葉子的奇裝異服趕向活動現場。狂歡節於上午10時正式開始，慕名而來的大麻愛好者來到公園的Hippie Hill和Robin Williams Meadow區域聚集。

當天下午的4時20分，活動進入了高潮。（記者王子涵／舊金山攝影）

而且，今年也是人們第一次能夠直接從現場的供應商那裡購買到合法的含有大麻成分的煙熏食品和可食用材料。

根據舊金山娛樂與公園部門總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，現場發售的大麻產品是「合法的，經過測試的」。他說：「銷售有助於支持當地的大麻產業，然而21歲以下的人群將不允許進入會場。」

為了確保活動安全，主辦方在活動主會場周邊設置了兩層圍欄、40名公園管理員、90名私人保安、消防和急救人員，以及穿著制服的和便衣警察在現場保障安全。

慕名而來的大麻愛好者來到公園的Hippie Hill。（記者王子涵／舊金山攝影）

在當天下午的4時20分，活動進入了高潮。在現場主持人的號召下，所有的觀眾共同歡呼慶祝這一時刻。

當地居民蒙特斯（Montes）說：「舊金山需要這樣活動，幫助所有人掃去過去兩年所經歷的痛苦，舊金山需要420。」

當地華人居民何潤澤說：「以前對大麻的了解都是片面的，在家裡父母對於大麻這個話題也是比較迴避的，現在有這樣的機會可以去金門公園參加420活動，去了解和體驗之前沒有體驗過的氛圍，能夠在舊金山這個多元化的城市、享有多元化的體驗，我覺得很有趣。」

不過也有華人對這一活動敬而遠之，本地居民張思聰說：「我是聽說了這次活動，但是我沒有選擇參加，一方面因為需要上班，另一方面也是對大麻不感興趣。即使現在大麻在加州和全美逐漸合法化，但是我個人仍然對於與這類剛剛轉型合法的行業感到隱約擔憂。我希望能得到有關部門一定程度的監管，尤其對於青少年在這方面更加需要正確引導，不去妖魔化大麻，但是也不能放之任之，一定讓青少年對大麻要有正確的認識。」