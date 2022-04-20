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灣區金山、聖荷西、屋崙三大國際機場 鬆綁口罩令

記者王子涵／舊金山報導
灣區三大機場鬆綁口罩強制令。（本報檔案照）
灣區三大機場鬆綁口罩強制令。（本報檔案照）

舊金山國際機場（San Francisco International Airport）19日上午宣布，疫情初期實施的口罩強制令即起解除，出入機場的乘客以及機場的工作人員自己選擇，可以不戴口罩，但仍可根據需要在旅途或工作中自願佩戴。與此同時，灣區另兩處大型機場，聖荷西國際機場（Mineta San José International Airport）以及屋崙國際機場（Oakland International Airport）也及時跟進，鬆綁了口罩令。

佛羅里達州聯邦法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）周一表示，拜登（Joe Biden）政府對於機場以及各種公共交通的口罩強制令，超越了法律所賦予的權限。這位法官在周一宣布決定，解除當地所有公共交通的強制口罩令。緊接著，運輸安全管理局（Transportation Security Administration）也在幾個小時後解除了口罩令。

但與此同時，各機場仍敦促旅客和雇員，要尊重彼此對於口罩使用的選擇，也就是說，任何人可以選擇不戴口罩，但不同阻止或歧視其他戴口罩的人。

「我們知道，對於如此突然的變更，旅客和機場員工都會有不同的看法。」屋崙國際機場發言人斯堪茨（Kaley Skantz）表示。因此大家需要一段時間適應政策的調整。

不過，聯邦疾病控制預防中心（CDC）仍然保持強烈建議室內空間佩戴口罩的政策。

口罩 機場 屋崙

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