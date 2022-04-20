我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

灣區交通系統口罩令不一 民眾無所適從

編譯組／灣區19日電
灣區各大眾交通系統的口罩令政策不一，部分系統仍維持口罩令，例如灣區捷運。（Getty Images）
灣區各大眾交通系統的口罩令政策不一，部分系統仍維持口罩令，例如灣區捷運。（Getty Images）

在佛羅里達州法官18日推翻聯邦的大眾交通系統口罩令後，灣區各大交通系統19日提出了並不一致的口罩政策。有的隨之解除口罩令，有的則繼續維持既定政策，有的則不知所措，這讓灣區的民眾一頭霧水，無所適從。

在超市、餐館、學校和其他場所的口罩令取消數月後，大眾交通系統是最後仍受聯邦或地方政府口罩令管束的公共場所，灣區各交通機構正在考慮是否繼續強制乘客戴口罩。19日上午，灣區部分交通機構還在就是否應該繼續實施口罩令，向公共衛生當局徵詢意見。

這個情形讓灣區許多乘客感到無所適從。例如，舊金山Muni地鐵仍要求乘客戴口罩，但底下樓層的灣區捷運（BART）警員已經不再強制執行口罩令。

聯邦法官推翻交通系統口罩令，讓一直煩惱如何重新贏回乘客的交通官員鬆了一口氣。一方面，部分交通官員也對聯邦遲遲不解除交通系統口罩令頗有微詞，因為這意味著在大眾運輸工具上感染新冠病毒的風險似乎要比在餐廳高。另一方面，人們認為的大眾運輸工具感染風險是造成灣區交通復甦緩慢的心理障礙之一，一些乘客甚至呼籲交通機構實施更嚴格的口罩規定，好讓人們安心。

舊金山大都會交通局（Municipal Transportation Agency）董事雅庫提爾（Manny Yekutiel）表示，如果衛生當局不再建議戴口罩，舊金山主要交通機構就不應該再維持口罩令，因為繼續維持口罩令只會失去沒有口罩在手的潛在乘客。

以下是灣區主要交通系統截至19日傍晚的口罩令更新情形：

舊金山國際機場：解除口罩令

屋崙國際機場：解除口罩令

聖荷西國際機場：解除口罩令

Muni：維持口罩令

灣區捷運：維持口罩令（儘管警員已不再取締沒戴口罩者）

Amtrak：解除口罩令

加州火車（Caltrain）：維持口罩令

VTA：維持口罩令

AC Transit：解除口罩令

舊金山渡輪：維持口罩令

口罩 灣區 舊金山

上一則

4/19特別選舉 楊馳馬得票率63.8%有望當選

下一則

涉毀壞證據、私藏槍枝 金山3警被逮捕

延伸閱讀

舊金山三惡警被逮捕 涉嫌毀壞證據 私藏警用槍支

舊金山三惡警被逮捕 涉嫌毀壞證據 私藏警用槍支
北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

芝2機場與公車捷運 仍須強制戴口罩

芝2機場與公車捷運 仍須強制戴口罩
紐約本周進入中風險 建議戴口罩

紐約本周進入中風險 建議戴口罩
法官推翻CDC強制口罩令 國內班機陸續鬆綁

法官推翻CDC強制口罩令 國內班機陸續鬆綁

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
衛生專家表示，是否感染新冠病毒可能與人們免疫系統的差異有關。（美聯社）

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

2022-04-19 11:08
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘