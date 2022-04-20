灣區交通系統口罩令不一 民眾無所適從

灣區各大眾交通系統的口罩令政策不一，部分系統仍維持口罩令，例如灣區捷運。（Getty Images）

在佛羅里達州法官18日推翻聯邦的大眾交通系統口罩 令後，灣區 各大交通系統19日提出了並不一致的口罩政策。有的隨之解除口罩令，有的則繼續維持既定政策，有的則不知所措，這讓灣區的民眾一頭霧水，無所適從。

在超市、餐館、學校和其他場所的口罩令取消數月後，大眾交通系統是最後仍受聯邦或地方政府口罩令管束的公共場所，灣區各交通機構正在考慮是否繼續強制乘客戴口罩。19日上午，灣區部分交通機構還在就是否應該繼續實施口罩令，向公共衛生當局徵詢意見。

這個情形讓灣區許多乘客感到無所適從。例如，舊金山 Muni地鐵仍要求乘客戴口罩，但底下樓層的灣區捷運（BART）警員已經不再強制執行口罩令。

聯邦法官推翻交通系統口罩令，讓一直煩惱如何重新贏回乘客的交通官員鬆了一口氣。一方面，部分交通官員也對聯邦遲遲不解除交通系統口罩令頗有微詞，因為這意味著在大眾運輸工具上感染新冠病毒的風險似乎要比在餐廳高。另一方面，人們認為的大眾運輸工具感染風險是造成灣區交通復甦緩慢的心理障礙之一，一些乘客甚至呼籲交通機構實施更嚴格的口罩規定，好讓人們安心。

舊金山大都會交通局（Municipal Transportation Agency）董事雅庫提爾（Manny Yekutiel）表示，如果衛生當局不再建議戴口罩，舊金山主要交通機構就不應該再維持口罩令，因為繼續維持口罩令只會失去沒有口罩在手的潛在乘客。

以下是灣區主要交通系統截至19日傍晚的口罩令更新情形：

舊金山國際機場：解除口罩令

屋崙國際機場：解除口罩令

聖荷西國際機場：解除口罩令

Muni：維持口罩令

灣區捷運：維持口罩令（儘管警員已不再取締沒戴口罩者）

Amtrak：解除口罩令

加州火車（Caltrain）：維持口罩令

VTA：維持口罩令

AC Transit：解除口罩令

舊金山渡輪：維持口罩令