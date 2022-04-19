被控謀殺罪入獄32年 金山男將無罪釋放

入獄32年的西里亞（中）18日獲法院判定無罪，預料本周內就能獲得釋放。（電視新聞截圖）

西里亞（Joaquin Ciria）1990年因為舊金山 發生的一樁謀殺案被捕入獄，但他始終堅稱他沒有犯下這樁罪行。

32年後，在舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的請求下，高等法院法官康羅伊（Brendan Conroy）18日推翻西里亞的定罪，並批准重審。根據報導，博徹思是依照其「無罪委員會」（Innocence Commission）提出的建議，向法院提出這項請求。一名檢察官在法庭上表示，檢察長辦公室會駁回西里亞的案件，為他找回自由。

西里亞被捕時只有六周大的兒子佩德羅（Pedro Ciria）如今已32歲，他在聽證會後紅著眼眶說：「太好了。」

現年61歲的西里亞是被舊金山無罪委員會認定無罪的第一人。在美國大部分定罪審查單位未展現出工作成效之際，博徹思在加州 立法會推動成立了無罪委員會這個特殊的審查模式。

國家釋罪登記處（National Registry of Exonerations）指出，18日的判決讓舊金山地檢處成為灣區 第二個為受刑人推翻罪名的地檢處，第一個是聖他克拉拉縣地檢處，他們自2011年以來，已經為五名受刑人推翻了罪名。

博徹思發出聲明說：「對於無罪委員會為糾正西里亞案錯誤判決所做出的努力，檢察長辦公室要表達感謝之意，並為此感到驕傲。儘管我們無法償還西里亞失去的數十年歲月，但我們很感激法院糾正了司法的誤判。」

無罪委員會做出的這項無罪決定，大部分要歸因於一名目擊者表示，他目擊了凶案發生的經過，確定兇手是另一人。

目擊者索柯羅（Roberto Socorro）在誓詞中表示，他看到並聽到兇手說話，是一名他認識的人，但他因為兩個原因沒有出面報案，第一是他不信任與警方合作，第二是受害者是他的好友，他發誓要親自找到兇手為朋友報仇。

但是，索柯羅在找到兇手之前，先找到了他的良心。他說：「我對我這些年來自私的沉默深深感到羞愧。」

儘管已得知兇手的真實身分，舊金山紀事報（Chronicle）並未予以公布，因為他尚未被指控。

西里亞的律師表示，現在還不清楚西里亞何時會被釋放，但應該就在本周。