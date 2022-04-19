我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

被控謀殺罪入獄32年 金山男將無罪釋放

編譯組／舊金山18日電
入獄32年的西里亞（中）18日獲法院判定無罪，預料本周內就能獲得釋放。（電視新聞截圖）
入獄32年的西里亞（中）18日獲法院判定無罪，預料本周內就能獲得釋放。（電視新聞截圖）

西里亞（Joaquin Ciria）1990年因為舊金山發生的一樁謀殺案被捕入獄，但他始終堅稱他沒有犯下這樁罪行。

32年後，在舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的請求下，高等法院法官康羅伊（Brendan Conroy）18日推翻西里亞的定罪，並批准重審。根據報導，博徹思是依照其「無罪委員會」（Innocence Commission）提出的建議，向法院提出這項請求。一名檢察官在法庭上表示，檢察長辦公室會駁回西里亞的案件，為他找回自由。

西里亞被捕時只有六周大的兒子佩德羅（Pedro Ciria）如今已32歲，他在聽證會後紅著眼眶說：「太好了。」

現年61歲的西里亞是被舊金山無罪委員會認定無罪的第一人。在美國大部分定罪審查單位未展現出工作成效之際，博徹思在加州立法會推動成立了無罪委員會這個特殊的審查模式。

國家釋罪登記處（National Registry of Exonerations）指出，18日的判決讓舊金山地檢處成為灣區第二個為受刑人推翻罪名的地檢處，第一個是聖他克拉拉縣地檢處，他們自2011年以來，已經為五名受刑人推翻了罪名。

博徹思發出聲明說：「對於無罪委員會為糾正西里亞案錯誤判決所做出的努力，檢察長辦公室要表達感謝之意，並為此感到驕傲。儘管我們無法償還西里亞失去的數十年歲月，但我們很感激法院糾正了司法的誤判。」

無罪委員會做出的這項無罪決定，大部分要歸因於一名目擊者表示，他目擊了凶案發生的經過，確定兇手是另一人。

目擊者索柯羅（Roberto Socorro）在誓詞中表示，他看到並聽到兇手說話，是一名他認識的人，但他因為兩個原因沒有出面報案，第一是他不信任與警方合作，第二是受害者是他的好友，他發誓要親自找到兇手為朋友報仇。

但是，索柯羅在找到兇手之前，先找到了他的良心。他說：「我對我這些年來自私的沉默深深感到羞愧。」

儘管已得知兇手的真實身分，舊金山紀事報（Chronicle）並未予以公布，因為他尚未被指控。

西里亞的律師表示，現在還不清楚西里亞何時會被釋放，但應該就在本周。

舊金山 加州 灣區

上一則

420大麻日活動重返金門公園 21歲以下禁入

下一則

扣護照、迫賣淫 加州5華裔因性販運判刑 最長囚10年多

延伸閱讀

復活節周末撿彩蛋、辦派對 助力金山小商業

復活節周末撿彩蛋、辦派對 助力金山小商業
警力不足？金山人均執法警員數 多於加州其他大城

警力不足？金山人均執法警員數 多於加州其他大城
火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張

火燒後院 澳洲部長急訪所羅門群島 力阻中國擴張
SpaceX送3企業家上國際太空站 10天每人花5500萬

SpaceX送3企業家上國際太空站 10天每人花5500萬
金山地檢處打擊零售搶劫 2犯獲判有罪

金山地檢處打擊零售搶劫 2犯獲判有罪

熱門新聞

本項促銷只限上Costco官網購物而不是現場採購(記者熊移山/翻攝)

COSTCO復活節假期網路特價 買150回饋50元

2022-04-15 17:31
丁禕（右起）是董軍康復之路中最大的助力。（記者李榮／攝影）

曾跑過世界四大極地超級馬拉松 50多歲老董腦梗死失語

2022-04-17 20:29
灣區六位COVID專家分享何時注射第二劑補強針。（美聯社）

要不要打第2劑補強針？策略性擇時打？專家這麼說

2022-04-16 19:01
東巴洛阿圖成為灣區中位數收入漲幅最多的城市，部分原因是東巴洛阿圖靠近科技公司Meta總部，帶動整體居民薪資增長。(美聯社)

灣區中位數薪資水平 高於全加州、全美大部分地區

2022-04-16 14:41
儘管利率已開始上升，但灣區的房地產市場依然火熱。（記者李榮／攝影）

矽谷房價狂飆 首購族喊苦：口袋太淺被市場上了一課

2022-04-14 20:33
加州多次打擊性交易犯罪。圖為警方6年前查獲的華人妓院，藏身居民樓中。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

2022-04-18 22:13

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍