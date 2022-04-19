被控謀殺罪入獄32年 金山男將無罪釋放
西里亞（Joaquin Ciria）1990年因為舊金山發生的一樁謀殺案被捕入獄，但他始終堅稱他沒有犯下這樁罪行。
32年後，在舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的請求下，高等法院法官康羅伊（Brendan Conroy）18日推翻西里亞的定罪，並批准重審。根據報導，博徹思是依照其「無罪委員會」（Innocence Commission）提出的建議，向法院提出這項請求。一名檢察官在法庭上表示，檢察長辦公室會駁回西里亞的案件，為他找回自由。
西里亞被捕時只有六周大的兒子佩德羅（Pedro Ciria）如今已32歲，他在聽證會後紅著眼眶說：「太好了。」
現年61歲的西里亞是被舊金山無罪委員會認定無罪的第一人。在美國大部分定罪審查單位未展現出工作成效之際，博徹思在加州立法會推動成立了無罪委員會這個特殊的審查模式。
國家釋罪登記處（National Registry of Exonerations）指出，18日的判決讓舊金山地檢處成為灣區第二個為受刑人推翻罪名的地檢處，第一個是聖他克拉拉縣地檢處，他們自2011年以來，已經為五名受刑人推翻了罪名。
博徹思發出聲明說：「對於無罪委員會為糾正西里亞案錯誤判決所做出的努力，檢察長辦公室要表達感謝之意，並為此感到驕傲。儘管我們無法償還西里亞失去的數十年歲月，但我們很感激法院糾正了司法的誤判。」
無罪委員會做出的這項無罪決定，大部分要歸因於一名目擊者表示，他目擊了凶案發生的經過，確定兇手是另一人。
目擊者索柯羅（Roberto Socorro）在誓詞中表示，他看到並聽到兇手說話，是一名他認識的人，但他因為兩個原因沒有出面報案，第一是他不信任與警方合作，第二是受害者是他的好友，他發誓要親自找到兇手為朋友報仇。
但是，索柯羅在找到兇手之前，先找到了他的良心。他說：「我對我這些年來自私的沉默深深感到羞愧。」
儘管已得知兇手的真實身分，舊金山紀事報（Chronicle）並未予以公布，因為他尚未被指控。
西里亞的律師表示，現在還不清楚西里亞何時會被釋放，但應該就在本周。
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