大眾交通口罩令5月初到期 專家：風險自負

大眾交通系統口罩令5月初將到期，專家表示今後風險將操之在己。（美聯社）

聯邦官員13日宣布，將大眾交通系統的口罩 強制令延長到5月3日。灣區衛生專家表認為，這是謹慎的決定，但同時表示，在口罩令取消後，人們的安全就只能靠自己掌握。

聯邦疾病防治中心（CDC）13日宣布，去年年初頒布的大眾交通系統口罩令將延長實施到5月3日。衛生官員表示，他們持續在觀察Omicron及其亞型病毒株BA.2在美國的傳播情形。

傳染病學家表示，機場 和大眾交通系統一直被認為是主要傳播新冠病毒的場所，但兩年過去了，並沒有證據可以證明這個說法。

上個月，美國主要航空公司的執行長聯名致函拜登 總統，呼籲拜登解消大眾交通系統口罩令，也有近20個由共和黨主導的州提起聯邦訴訟要推翻這項口罩令。

舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，隨著BA.2成為主要傳播的新冠病毒株，聯邦延長實施口罩令是有道理的。他說：「針對口罩令有很多我們不了解的操作力量，但我認為，一旦取消了口罩令，就很難再重啟。」

瓦賀特指出，儘管美國BA.2病例激增，但BA.2造成的症狀似乎都不嚴重，而且並未造成住院或死亡人數的增加，有鑑於此，取消口罩令的聲浪愈來愈強烈。瓦賀特表示，就目前來說，除了最年幼的孩童，所有人都能接種到疫苗，免疫功能低下者也可接種第二劑補強針，還有研究發現，單方面佩戴口罩有很好的自我保護作用，尤其是佩戴N95口罩。

瓦賀特認為，飛機和大眾交通工具屬於比較安全的場所，這些場所很少出現傳級傳播者事件。多項研究發現，機場和機艙內採取的病原體控制措施，包括可以過濾掉大部分微粒的高效通風系統，降低了新冠病毒在這些場所中的傳播力。

瓦賀特說：「在擁擠的酒吧內不必戴口罩，但在通風良好、較安全、所謂的『飛機』這個空間卻要戴口罩，讓人愈來愈覺得奇怪。」

此外，瓦賀特表示，取消口罩令並不代表人們不能繼續戴口罩，像他就會繼續在飛機上和大眾交通工具上戴口罩。不過，由於現在的情況和一年前，甚至六個月前都不相同，他質疑政府干預民眾戴口罩是否還具有效力。