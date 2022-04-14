加州州府大規模槍案 警通緝另一槍手 懸賞千元協尋

3日在沙加緬度市中心發生的槍擊案造成6死12傷。（美聯社）

沙加緬度警方指出，27歲的佩頓是3日大規模槍擊案的槍手之一，希望公眾協尋。（美聯社）

沙加緬度警方表示，涉及3日大規模槍擊 案的槍手可能有5人，已有兩人被捕，現在懸賞1000元要求公眾協助尋找其中一名槍手。

沙加緬度警方12日表示，27歲的佩頓（Mtula Payton）已被確認是這起槍擊案的槍手之一。警方說，證據顯示，佩頓和已被捕的史麥利‧馬丁（Smiley Martin）和丹卓‧馬丁（Dandrae Martin）兩兄弟都是3日凌晨2時在沙加緬度市中心K街和10街開槍的嫌犯。

首次確認馬丁兄弟是槍手

丹卓‧馬丁先前已依涉嫌以武器攻擊他人和被禁止持槍仍持有槍枝的罪名被逮捕，史麥利‧馬丁也依涉嫌持有機關槍和被禁止持槍仍持有槍枝的罪名被逮捕。這是警方首次確認馬丁兄弟是槍案槍手。警方表示，隨著調查的進行，對嫌犯的指控可能會有所修改。

警方目前還未掌握到佩頓的行蹤，但已用盡所有可以尋找他的線索。當局表示，他們希望知道佩頓或其他參與槍擊事件嫌犯下落的民眾，可以致電警方或沙加緬度谷犯罪防制小組專線提供訊息。

槍擊事件與幫派 火拚有關

這起3日發生在離加州國會大廈僅兩個街口的槍案，是沙加緬度史上死亡人數最多的大規模槍擊事件之一。警方12日稱，這起槍案與幫派火拚有關，是由至少兩群與當地幫派有關的男子發生衝突引起的。

法醫辦公室證實，3日在這起槍擊事件中喪生的6名死者是：21歲的亞歷山大（Johntaya Alexander）、21歲的馬丁尼茲安卓德（Yamile Martinez-Andrade）、29歲的特納（Devazia Turner）、32歲的荷耶拉奇西（Joshua Hoye-Lucchesi）、38歲的哈利斯（Sergio Harris）和57歲的戴維斯（Melinda Davis）。

「警方的目標是竭盡所能徹底調查，以便檢察長獲得她提出訴訟需要的所有資料，為受害者家屬和整個社區伸張正義。」沙加緬度警察 局長李斯特（Kathy Lester）12日發出聲明說：「第一周的調查進展十分迅速，我們會繼續追查到能提供案件全貌給檢方和公眾為止。」

警方表示，調查人員持續查驗各項證據，並詢問目擊者和「有關方面」來了解當天發生的事。

警方指出，佩頓涉及2日下午發生的一宗家庭暴力事件，正被警方以多項罪名通緝中。警察據報前往佩頓一名親屬家中，一名受傷的婦女稱，她是被佩頓所傷，佩頓當時不在現場。警方對事件提出報告，稍後以家庭暴力和槍枝罪名對佩頓發出通緝令。

警方表示，將提供1000元賞金給提供嫌犯下落線索的民眾，民眾可以致電沙加緬度警局調度中心916-808-5471或沙加緬度谷犯罪防制小組專線916-443-4357報案，報案者可匿名。